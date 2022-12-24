Найскладніша ситуація з енергопостачанням склалася у Києві та Київській області і на сході та півдні країни.

В енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Станом на 24 грудня в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Працюють всі види генерації, але через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій. Також продовжують діяти певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень", - зазначили у компанії.

Згідно з інформацією "Укренерго", найскладніша ситуація з енергопостачанням склалася у Києві та Київській області внаслідок атаки дронів 19 грудня, та на сході та півдні – там російські війська завдали нових артилерійських ударів по прифронтовим районам, є пошкодження на об’єктах енергетичної інфраструктури.

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За даними компанії, зокрема у Києві застосовано режим тимчасових контрольованих аварійних відключень.

"Там, де це можливо, ремонтні роботи йдуть цілодобово. "Укренерго", генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні", - підкреслили в компанії.

Масовані удари по Україні - ситуація зі світлом

Як повідомляв УНІАН, росіяни здійснили вже дев’ять масованих ракетних атак та декілька хвиль запусків дронів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, 19 грудня окупанти завдали ударів по Києву безпілотниками Shahed. Ворог випустив по столиці 23 дрони, з яких 18 вдалося знищити.

Сьогодні, 24 грудня, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що столиця та Київська область наближаються до планових відключень електроенергії, ситуація вже краща, ніж три дні тому.

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