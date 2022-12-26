На пошкоджених об'єктах генерації та електромережах тривають ремонтні роботи.

Дефіцит електроенергії в Україні залишається істотним, в п'яти областях і у Києві запроваджені аварійні відключення світла.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" у Telegram, у системі передачі електроенергії, внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян, наявні обмеження. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання.

"Станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим... Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначають, що через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу. На об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи.

"Водночас ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує. Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми", - додали в "Укренерго".

Атаки Росії і масові відключення світла в Україні - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, російські війська здійснили вже дев'ять масованих ракетних атак та кілька хвиль запусків дронів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, 19 грудня росіяни завдали ударів по Києву безпілотниками Shahed. Ворог випустив по столиці 23 дрони, з яких 18 вдалося знищити.

24 грудня голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що столиця і Київська область наближаються до планових відключень електроенергії, ситуація вже краща, ніж три дні тому.