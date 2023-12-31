"Укренерго" отримає кредитні кошти від німецького державного банку.

Німецький державний банк Kreditanstalt für Wiederaufbau надасть НЕК "Укренерго" більш ніж 24 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомили у посольстві Німеччини в Україні у мережі X (Twitter).

"Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України, що постраждали від російських атак", – повідомила дипломатична установа.

У посольстві зазначили, що "Укренерго" та KfW підписали кредитну угоду на 24 млн євро та грантову угоду на 0,5 млн євро для фінансування проекту.

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Допомога Німеччини для України

Раніше УНІАН писав, що Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги, до якого увійшли три Gepard, боєприпаси, тягачі, системи зв'язку та інше.

Станом на початок грудня 2023 року у Німеччині було заблоковано російських активів на суму понад 4 мільярди євро. Це заморожені гроші, економічні ресурси окремих персон, заблоковані гроші російського центробанку.

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