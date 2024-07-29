Причиною є зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

У вівторок, 30 липня, не прогнозується застосовування графіків стабілізаційних відключень українських споживачів від електроенергії. Про це повідомляє прес-служба "Укренерго" в Telegram.

"Завтра, 30 липня, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причиною є зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

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Ситуація в українській енергосистемі – що відомо

17 липня 2024 року "Енергоатом" після планового ремонту підключив енергоблок-тисячник до української енергомережі.

24 липня після планового ремонту, який було завершено раніше строку, до енергосистеми було підключено один з атомних блоків. Міністр енергетики Герман Галущенко тоді повідомив, що підключення двох атомних енергоблоків до української енергосистеми дозволили українцям одразу відчути поліпшення ситуації зі світлом.

26 липня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема України пройшла найбільш складний період літа. А у наступні декілька тижнів можна очікувати на покращення ситуації.

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