Герман Галущенко зазначив, що ніхто не може передбачити майбутні обстріли та їх наслідки.

На стан енергосистеми сьогодні суттєво можуть вплинути лише масштабні російські удари по енергетиці. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час прес-конференції.

"Чи ми пройдемо без обстрілів, які завдадуть суттєвий вплив на систему - точно так. Чи можуть ці обстріли завдати суттєвий вплив - це важко передбачати. Єдине, що сьогодні може вплинути на стан - це масштабність ударів саме по енергетиці. І не сам факт удару, а вплив цього удару безпосередньо на енергосистему", - сказав він.

Міністр наголосив, що потенційні обстріли та шкоду від них передбачити дуже складно.

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"Ті експерти, які говорять, що найгірше позаду - вони брешуть. Ті, хто каже, що нас очікує апокаліпсис - і вони брешуть. Бо не знають не ті і не ті. Тому що спрогнозувати наслідки ударів не може ніхто", - заявив Галущенко.

Він також поділився результатами нещодавнього опитування щодо підготовки українців до зими. За його словами, 67% українців готуються до складної зими, але лише 1% опитаних планує поїхати за кордон, щоб пережити зиму не в Україні.

"Це говорить, що всі вірять в енергетиків і наше ППО", - наголосив міністр.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

В наступні три місяці, якщо не буде впливу зовнішнього чинника, в Україні не відключатиметься світло взагалі або будуть мінімальні по термінах відключення, розповів радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ключовим питанням для успішного проходження зимового періоду є підсилення протиповітряної оборони.

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