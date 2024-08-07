На стан енергосистеми сьогодні суттєво можуть вплинути лише масштабні російські удари по енергетиці. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час прес-конференції.
"Чи ми пройдемо без обстрілів, які завдадуть суттєвий вплив на систему - точно так. Чи можуть ці обстріли завдати суттєвий вплив - це важко передбачати. Єдине, що сьогодні може вплинути на стан - це масштабність ударів саме по енергетиці. І не сам факт удару, а вплив цього удару безпосередньо на енергосистему", - сказав він.
Міністр наголосив, що потенційні обстріли та шкоду від них передбачити дуже складно.
"Ті експерти, які говорять, що найгірше позаду - вони брешуть. Ті, хто каже, що нас очікує апокаліпсис - і вони брешуть. Бо не знають не ті і не ті. Тому що спрогнозувати наслідки ударів не може ніхто", - заявив Галущенко.
Він також поділився результатами нещодавнього опитування щодо підготовки українців до зими. За його словами, 67% українців готуються до складної зими, але лише 1% опитаних планує поїхати за кордон, щоб пережити зиму не в Україні.
"Це говорить, що всі вірять в енергетиків і наше ППО", - наголосив міністр.
Ситуація в енергосистемі України - останні новини
В наступні три місяці, якщо не буде впливу зовнішнього чинника, в Україні не відключатиметься світло взагалі або будуть мінімальні по термінах відключення, розповів радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.
Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ключовим питанням для успішного проходження зимового періоду є підсилення протиповітряної оборони.