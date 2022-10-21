У разі зниження рівня води Каховського водосховища - порушиться функціонування інфраструктури охолодження реакторів Запорізької АЕС, наголосили спеціалісти.

Підрив греблі Каховської гідроелектростанції, яку замінували російські окупанти, призведе до ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Оскільки через зниження рівня води водосховища - порушиться функціонування інфраструктури охолодження реакторів.

Про це наголосили у Центрі національного опору.

Згідно з моніторингом Центру, росіяни встановили дистанційно керовані вибухівки на системах зливу і каналізації уздовж під’їзних шляхів до Антонівського мосту. Експерти допускають, що їх підрив можуть здійснити в момент скупчення цивільного населення, яке намагатиметься виїхати на лівий берег Дніпра.

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"Ворог вкотре вдається до тактики випаленої землі, а в цьому випадку дотримується вислову "після нас хоч потоп". Такі наміри вказують на те, що окупанти прийняли рішення покинути правобережжя Дніпра, але разом з тим завдати максимальних збитків Україні та утруднити подальше просування в напрямку Криму", - зазначається у повідомленні.

Відомо, що дамба ГЕС утримує 18 мільйонів кубометрів води. У разі зниження рівня води Каховського водосховища - порушиться функціонування інфраструктури охолодження реакторів Запорізької АЕС. Це загрожує ядерною катастрофою, наголошують у центрі.

Крім того, підрив дамби чи руйнування шлюзів підтопить 80 населених пунктів нижче за течією, постраждають сотні тисяч людей. Це унеможливить функціонування Північнокримського каналу.

"І росіяни уже готують постановку аби звинуватити у цьому Україну. Руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою", - зазначили у Центрі національного опору.

Загроза підриву Каховської ГЕС - що відомо

На тлі невдач ЗС РФ на полі бою кремлівські пропагандисти створюють інформаційне підгрунтя для пошкодження Каховської греблі російською стороною і покладання відповідальності за можливі наслідки на Київ.

За словами Володимира Зеленського, під загрозою затоплення можуть опинитися понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС - нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь в каскаді Дніпровських гідроелектростанцій. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

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