Росія може використати атаку на ГЕС, щоб затьмарити свій відступ, вважають в ISW.

Російські окупанти можуть завдати удар по Каховській гідроелектростанції, звинуватити у цьому українську сторону і використати виниклу повінь для прикриття свого відступу з Херсонської області.

Такою атакою влада РФ може спробувати затьмарити відступ своїх сил, повідомили в Американському інституті вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, посіпаки окупантів попередили про нібито можливий удар захисників України по греблі Каховської ГЕС, щоб з'явилися інформаційні умови для пошкодження греблі російською стороною і покладання відповідальності за можливі наслідки на Київ.

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Нагадаємо, 18 жовтня російський генерал Сергій Суровікін, який призначений командувачем війною РФ проти України, заявив, що Україна нібито хоче завдати удар по греблі Каховської ГЕС, що спровокує в Херсонській області катастрофічну повінь.

Гауляйтер - "губернатор" Херсонської області Володимира Сальдо, сказав, що українські війська мають намір завдати удар по греблі, розташованій вгору за течією від тимчасово окупованого Херсона.

Війна в Україні з Росією - що відомо про ситуацію в Херсонській області

Унаслідок повномасштабного вторгнення в Україну Росія, зокрема, захопила низку населених пунктів в Херсонській області і вже назвала їх "своєю" територією.

Українська армія наприкінці серпня пішла в контрнаступ. На Херсонському напрямку станом на 9 жовтня вже деокуповано понад 1 170 квадратних кілометрів.

В ISW вважають, що російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ своїх військ і здачу нашим бійцям значних територій Херсонської області.

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