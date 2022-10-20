Каховська ГЕС - це один з великих енергообʼєктів, а її дамба утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води.

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу сформувати міжнародну спостережну місію на Каховську ГЕС та забезпечити негайне розмінування дамби.

Про це він заявив під час звернення до Європейської Ради.

"Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції", - зазначив президент.

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Він нагадав, що Каховська ГЕС - це один з великих енергообʼєктів, а її дамба утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води.

"Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати. Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України", - сказав Зеленський.

За його словами, такий російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища.

Глава держави також уточнив, що навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито "печуться" у Москві, буде повністю зруйнована.

"Ось це – справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму. А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою", - сказав він.

Зеленський додав, що Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт.

Зокрема, на Каховській станції окупанти залишили працювати лише російських громадян, які повністю контролюють станцію.

"Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу. Потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС. Потрібно повернути туди український персонал і забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби", - вважає президент.

На його думку, Росія робить це, щоб влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором – здійснити теракт і звинуватити в цьому Україну.

Він наголосив, що окупанти не зупиняться ні перед чим.

"Коли ми зможемо гарантувати, що російський терор на Каховській гідроелектростанції й на Запорізькій атомній станції припиниться, ми зможемо повернутися до стабільного енергозабезпечення українців, а отже, до експорту електрики нашим європейським сусідам", - додав Зеленський.

Каховська ГЕС: останні новини

Російський генерал, якого призначили командувати війною РФ проти України, - Сергій Суровікін, 18 жовтня сказав, що Київ нібито хоче атакувати греблю Каховської ГЕС.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська сторона може атакувати Каховську ГЕС, звинуватити в цьому Київ і використати спровоковану повінь для прикриття відступу своїх сил з Херсонської області.

Довідка УНІАН. Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленого росіянами міста Нова Каховка Херсонської області.

Ця ГЕС - нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь в каскаді Дніпровських гідроелектростанцій. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

Окупанти похвалилися, що після масштабного вторгнення в Україну розблокували Північно-Кримський канал. Забір води для цього каналу проводиться в Каховському водосховищі.

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