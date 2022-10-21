Україна готова до будь-якого розвитку подій.

Підрив Каховської дамби закриває для росіян питання постачання води в окупований Крим раз і назавжди.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За таких умов відновити водопостачання до Криму у найближчі 5-7 років буде неможливо.

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"Якщо вони підірвуть Каховську дамбу, то питання постачання Криму закриється раз і назавжди. Його відновити неможливо буде у найближчі 5-7 років. Ми сьогодні володіємо інформацією, що робить ворог. Мова зараз не про електрику, а про складніші речі, бо це буде катастрофа вселенського масштабу, якщо вони ухвалять таке рішення", - наголосив Данілов.

Він зауважив, що Україна не отримує електрики від цієї ГЕС вже деякий проміжок часу.

"Вони (росіяни - УНІАН) там мають своїх "представників", так само як і на Запорізькій АЕС. Якщо вони це зроблять, тоді питання Криму для них не стояло і ніколи не стоятиме", - підсумував секретар РНБО.

Понад те, Україна готова до будь-якого розвитку подій.

"Ми розуміємо, що буде відбуватися за тих чи інших процесів. Це питання буде розглядатися на найближчій ставці Верховного головнокомандувача. Це питання готувалося вже певний період часу і ми готові до будь-якого розвитку подій", - наголосив Данілов.

Загроза підриву Каховської ГЕС - що відомо

На тлі невдач ЗС РФ на полі бою кремлівські пропагандисти створюють інформаційне підгрунтя для пошкодження Каховської греблі російською стороною і покладання відповідальності за можливі наслідки на Київ.

За словами Володимира Зеленського, під загрозою затоплення можуть опинитися понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС - нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь в каскаді Дніпровських гідроелектростанцій. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

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