Вибухи в районі станції чули протягом 20 хвилин.

Вночі 28 листопада експерти МАГАТЕ зафіксували кілька вибухів неподалік від Хмельницької АЕС. Тієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну дронами.

Про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії. Група, яка спостерігає за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції повідомила, що перебуваючи у своїх приміщеннях, чула тієї ночі кілька вибухів у безпосередній близькості до АЕС. Вони лунали протягом 20 хвилин.

Зазначається, що сама станція не постраждала. Проте цей інцидент показав, що поки в Україні триває війна, усі АЕС на її території залишаються в небезпеці, наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Відео дня

"Значна увага світу – і це правильно – зосереджена на дуже реальних небезпеках, з якими стикається Запорізька атомна електростанція, (...) оскільки вона розташована на лінії фронту. Але вчорашня подія (28 листопада – ред.) слугує нагадуванням про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об’єкти в Україні, які також потенційно піддаються ракетним та іншим атакам. Усі українські ядерні об’єкти залишаються вразливими або безпосередньо, якщо їх вразить ракета, або опосередковано, якщо порушується їх зовнішнє електропостачання. По всій Україні продовжує зберігатися вкрай нестабільна ситуація з ядерною безпекою", – додав він.

Ситуація на українських АЕС

20 листопада міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що усі енергоблоки українських АЕС підʼєднані до енергосистеми. Масштабну ремонтну кампанію на атомних станціях завершили ще до настання холодів.

Тим часом на окупованій Запорізькій АЕС ситуація з кожним днем погіршується. Нещодавно станція опинилася на межі катастрофи – 26 листопада ЗАЕС протягом усього дня перебувала на межі блекаута.

Вас також можуть зацікавити новини: