Масштабну ремонтну кампанію на атомних станціях завершили ще до настання зими та морозів.

Фахівці НАЕК "Енергоатом" успішно завершили регулярний плановий ремонт на останньому, 9-му атомному блоку вітчизняної АЕС. Тепер усі енергоблоки, розташовані на контрольованій території України, працюють на повну потужність. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він зазначив, що масштабну ремонтну кампанію на атомних станціях завершили ще до настання зими та морозів.

"І це надзвичайно важливо, адже саме атомна генерація забезпечує понад 55% потреб країни в електроенергії. Це найбільш стійка та стабільна генерація, яка дала можливість вистояти нашій енергосистемі минулої зими. І впевнений: так буде і цього опалювального сезону", - підкреслив Галущенко.

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Міністр підкреслив відмінну професійну роботу енергетиків, які оперативно та з великою відповідальністю провели необхідні ремонти та підготували блоки до роботи в електромережі. Також він відзначив спільні зусилля фахівців "Енергоатома" та компанії Westinghouse у забезпеченні роботи атомних блоків ВВЕР-440 на паливі з виробництва шведського заводу компанії, а також у завершенні монополії російських постачань ядерного палива.

Українські АЕС - останні новини

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) росіяни продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Йдеться, зокрема, про 2, 4 та 6 енергоблоки. При цьому на інших окупанти також не дотримуються низки технологічних вимог, покликаних гарантувати безпечну та коректну експлуатацію обладнання. Про це повідомляться у Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".

Зокрема, так зване керівництво ЗАЕС наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції, попри те, що при нагріванні це мастило починає інтенсивно пінитися. Це спричинює зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель-генераторів.

Раніше УНІАН інформував, що російські окупанти спричинили частковий блекаут на Запорізькій АЕС. 14 листопада відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин.

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