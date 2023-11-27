Зазначається, що українські фахівці змогли відремонтувати пошкоджену лінію лише пізно ввечері.

Тимчасово окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція цілий день, 26 листопада, перебувала на межі блекаута. Це вже не перша небезпечна ситуація на ЗАЄС, яку створили окупанти.

"26 листопада 2023 року 10:30 в наслідок короткого замикання приблизно на 100 км на північ від захопленої росіянами Запорізької АЕС відключилася остання (четверта) лінія її зв'язку з енергосистемою України – ВЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час обстрілів", - йдеться в повідомленні НАЕК "Енергоатом".

У свою чергу в МАГАТЕ повідомили, що в цей критичний період ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ. Крім того, зафіксовано часткове знеструмлення енергоблоку №4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який вимкнули вручну через 10 хвилин.

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В "Енергоатомі" вказали, що це свідчить про проблеми з енергоживленням ядерної установки.

"Пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекаута в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ", - зазначено в сооющении.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

На тимчасово окупованій ЗАЕС росіяни порушують технічні вимоги експлуатації обладнання, зокрема, йдеться про 2, 4 та 6 енергоблоків.

Так зване керівництво ЗАЕС наказало використовувати мастило,, вироблену РФ для резервної дизельної електростанції, хоча за технічними характеристиками вона не підходить, що може нести загрозу безпеці.

Крім того, росіяни спровокували частковий блекаут на Запорізькій АЕС. 14 листопада відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці, в результаті чого запустилися дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин.

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