Частина жителів Донецької, Запорізької, Сумської, Чернігівської, Харківської, Херсонської областей залишаються без електропостачання.

Внаслідок ворожих обстрілів без електропостачання залишаються частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України, за добу енергетики заживили понад 3,6 тисяч споживачів. У Сумській області через обстріли пошкоджена підстанція, проте електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для потреб споживачів.

"В результаті обстрілу одного з прикордонних районів Сумщини сталося загоряння обладнання підстанції. Без постраждалих. Пожежу ліквідовано силами ДСНС", - йдеться у повідомленні. у Сумській області залишаються знеструмленими понад 2,5 тисячі споживачів.

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У Дніпропетровській області в результаті обстрілу відключилася одна лінія електропередачі напругою 6 кВ, без світла залишалися понад 1,1 тис споживачів.

У Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід низького тиску - також відключено споживачів.

У Донецькій області в результаті бойових дій відключилися від електропостачання 12 населених пунктів.

У Харківській області через бойові дії відключилася одна повітряна лінія 10 кВ, частково знеструмлено один населений пункт, без світла залишаються понад 1,6 тисячі споживачів.

У Чернігівській області знеструмлено 18 населених пунктів.

Як зазначили у відомстві, енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості.

Сьогоднішня атака на столицю

11 листопада 2023 року Росія атакувала Київську область балістикою.

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що протиповітряна оборона працювала поблизу столиці - на лівому березі, відпрацювавши по балістиці.

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