За словами генерального директора компанії Yasno, прогноз потрібно буде переглянути в кінці літа.

Ситуація з електрикою буде різною залежно від сезону. Взимку 2024/25 українці можуть отримувати п'ять-шість годин електроенергії на день, але все буде залежати від обставин. Про це в ефірі Business Breakfast повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день – це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин світла на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз, тому що ми будемо розуміти, скільки у нас наявної генерації в середині", – сказав гендиректор Yasno.

За його словами, взимку пік споживання електроенергії ще більший, ніж улітку. Тут теж все залежить від температури. Чим нижча температура, тим більший рівень споживання буде. Коваленко вважає, що дефіцит генерації може становити 30-35%

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"Що стосується зими, то весь прогноз базується на двох речах: чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Про це вже казали, і я сподіваюся, що до кінця літа чи початку опалювального сезону у нас збільшиться ця фізична можливість для імпорту… По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби все по-максимуму все працювало взимку. По-третє, ми частково відремонтуємо те, що можна відремонтувати за цей час із точки зору пошкоджень", – підкреслив Коваленко.

Проблеми української енергетики

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що Україна має високі шанси зберегти цілісність енергосистеми взимку попри удари росіян. Він переконаний, що частково покрити дефіцит в енергосистемі можна за рахунок збільшення дозволених обсягів імпорту електрики з Європи.

Російські окупаційні війська своїми обстрілами знищили половину електрогенеруючих потужностей в Україні. За найгіршого розвитку подій, пише BBC, взимку українці можуть проводити без світла та опалення до 20 годин.

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