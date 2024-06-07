Починаючи з 8 червня буде запроваджений новий порядок відключень.

З 8 червня в Україні запроваджується новий порядок відключень електроенергії, щоб у громадян було більше годин, коли є світло. Про це сказав перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

"Починаючи з суботи буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу", – розповів чиновник. За його словами, вже оператор повинен буде забезпечити введення черг відключення, щоб забезпечити цей ліміт.

Власенко наголосив, що, за підрахунками Міненерго, кількість черг відключень має бути меншаю; Це "дасть можливість забезпечити більшу кількість годин світла в оселях громадян", – додав він.

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Ситуація в енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, через обстріли Росії було знищено і пошкоджено енергетичні об’єкти, які виробляли і забезппечували передачу електроенергії. Директор "Укргідроенгерго" Ігор Сирота заявив, що ситуація в Україні йде до енергетичної катастрофи, відключення світла триватимуть. За його словами, взимку ситуація буде значно важчою, ніж протягом літнього періоду. При цьому до зими відключення світла зберігатимуться.

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