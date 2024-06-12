Частково проблема полягає в тому, що пошкоджені теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.

Російські окупаційні війська своїми обстрілами знищили половину електрогенеруючих потужностей в Україні. За найгіршого розвитку подій, взимку українці можуть проводити без світла та опалення до 20 годин.

Про це пише BBC. Україна купує електроенергію в Європейському Союзі, щоб спробувати покрити дефіцит. Міністерство енергетики заявило, що в середу, 12 червня, планує імпортувати найбільшу кількість електроенергії на сьогоднішній день.

Однак цього недостатньо для покриття дефіциту, тому по всій країні були заплановані відключення електроенергії, щоб захистити критично важливі об'єкти інфраструктури, такі як лікарні та військові об'єкти. Очікується, що ситуація погіршиться ще більше з підвищенням температури, коли люди почнуть вмикати кондиціонери.

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При цьому, якщо Росія продовжить бити по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, наступної зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення, кажуть у ДТЕК. Частково проблема полягає в тому, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.

"На ремонт деяких з них підуть роки, а інші, можливо, ніколи не будуть відновлені", – заявила Марія Цатурян з "Укренерго".

Цієї ночі Росія вчергове здійснила масовану атаку по Україні, в тому числі по столиці. У Києві рано вранці було чути звуки вибухів. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що ніщо не пройшло повз системи протиповітряної оборони міста. Однак в результаті обстрілу було пошкоджено енергетичний об'єкт на північному сході Сумської області.

Ситуація в енергосистемі України

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Конференції з відновлення України у Берліні повідомив, що в результаті російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі було знищено вже 9 ГВт потужностей. Це рівно половина від піку споживання електроенергії милої зими.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев в інтервʼю УНІАН зауважив, що блекауту в Україні точно не буде, оскільки енергосистема в нас розгалужена. Проте без обмежень на використання електричної енергії не минеться.

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