Як через недолугі рішення українці залишились у боргах за газ

Країну сколихнула хвиля народного обурення: 10 мільйонів домогосподарств дізнались, що їх автоматично було переведено до іншого постачальнику газу "заднім числом". Через це у споживачів виникли труднощі з оплатою та з’явились незрозумілі борги.

В кінці червня 10 мільйонів українських домогосподарств дізналися, що з 1 травня газ їм постачає вже зовсім інша фірма – "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Зміни торкнулися споживачів, яких обслуговували 18 компаній, працюючі під брендом "Твій ГАЗЗБУТ" та "Одесагаз-постачання", "КиївГазЕнерджи", "Лубнигаз-трейдинг", "Газ Ресурс Компані" і "Тернопільміськгаз".

Такі масштабні потрясіння на газовому ринку трапились через те, що зазначені постачальники газу більше не могли виконувати свою функцію через брак ресурсу.

У людей виник колапс у розрахунках: частина споживачів вже заплатила за травень попередньому постачальнику тому, що просто не знала про зміни, та ще не отримала платіжки від "Нафтогазу". Відповідно перед новим постачальником за цей же період утворилась заборгованість.

"Чому мене своєчасно не повідомили про зміну постачальника? Чому я до сих пір не одержав квитанції з новими реквізитами за травень? Я вже заплатив попередньому Газзбуту за травень, а тепер у "Нафтогазі" пишуть, що в мене так само борг перед ними", - обурюються споживачі в соціальних мережах.

Представник департаменту маркетингу та роботи з клієнтами ГК "Нафтогаз України" Галина Русаневич пояснила агенції УНІАН, що для компанії отримання у обслуговування майже десяти мільйонів споживачів також стало несподіванкою.

Клієнтська база "Нафтогазу" збільшилась у п’ять разів, тому вийшли затримки із платіжками.

"З 1 травня ми почали передавати газ цій кількості споживачів. Це рішення "Оператора ГТС", вони фактично "заднім числом" перевели клієнтів постачальнику останньої надії – "Нафтогазу". Для компанії "Нафтогаз" це була несподіванка. Ми дізнались про це 10 червня", - сказала вона.

Русаневич підкреслила, що саме попередні постачальники за три доби мали попередити своїх споживачів, що у них немає газу для подачі населенню.

УНІАН звернувся за роз’ясненням до представників компаній, які працюють під брендом "Твій Газзбут". Виявилось, що і для них масова міграція споживачів була несподіванкою, про яку дізнались тільки 8 червня.

В компанії також повідомили, що виставляли рахунки за травень тільки тим споживачам, у кого були борги на кінець квітня.

"Ми вже не перший раз заявляємо, що ТОВ "Твій Газзбут" не виставляв своїм клієнтам – побутовим споживачам рахунків за спожитий у травні природний газ. Паперові та електронні рахунки у червні отримали лише ті побутові споживачі, які мали заборгованість перед нашою компанією за спожитий газ станом на 30 квітня 2022 року, тобто до зміни постачальника", - сказали в компанії агенції УНІАН.

Проте, споживачі в соціальних мережах стверджують, що платіжки за травень отримали і навіть їх оплатили. Відповідно за цей же період виникла заборгованість перед "Газопостачальною компанією "Нафтогаз України".

Щоб повернути переплату, громадянам потрібно писати заяву попередньому постачальнику, автоматичне перекидання грошей між постачальниками неможливе.

"Наразі клієнти, які мають переплату або помилково сплатили нам за спожитий у травні газ, можуть направити на нашу адресу письмову заяву на повернення цих коштів, додавши копію паспорту, копію ідентифікаційного коду, інформацію про реквізити карткового рахунку (у форматі IBAN)", - сказали в компанії "Твій Газзбут".

Наразі тільки 5 відсотків клієнтів "Твій Газзбут" написали такі заяви на повернення платежів, які помилково були сплачені у травні.

Платіжки від нового постачальника

Окрім переплат, в українців виникло багато питань до нового постачальника - "Нафтогаз України": як передавати показники лічильника, відслідковувати нарахування та відповідно сплачувати за газ.

"Як білка в колесі: щоб зареєструватись в особистому кабінеті треба знати номер рахунку, щоб дізнатись номер рахунку треба знати ЕІС код. Отримати той код можна в особистому кабінеті поточного постачальника, а поточний постачальник це хто – "Нафтогаз"?", – запитують обурені споживачі.

Представниця "Нафтогазу" Галина Русаневич пояснила, що номер нового особового рахунку можна запитати у компанії через чат-бот, по телефону або в Facebook. Реквізити для оплати доступні в контактах на сайті. Також реквізити для оплати вже змінені у "Приватбанку", "Монобанку" та інших фінансових установах.

"Якщо людина все ж хоче отримати платіжку, вона може зареєструватися в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua - це займає секунди. Щодо людей стареньких, які не користуються комп’ютером та смартфоном, то там "Укрпошта" доставляє. Але, на жаль, потрібно враховувати, що на "Укрпошту" зараз велике навантаження, тому платіжки можуть затримуватись", - пояснила вона.

Передавати показники лічильника потрібно, як і раніше, місцевому облгазу з 1 по 5 число кожного місяця. Адже зміна газопостачальної компанії, не є зміною оператора газорозподільних мереж (облгазу), який проводить облік газу.

Також споживачі мають бути готові до того, що щомісяця буде приходити дві платіжки за газ: одна за доставку та розподіл газу від оператора газорозподільчих мереж, інша за спожитий газ від постачальника - ГК "Нафтогаз України".

"Велика кількість наших клієнтів уже отримала друковану платіжку за газ і ще одну - за транспортування. Для декого це стало сюрпризом, адже попередній постачальник надсилав усього одну… Плата за транспортування або розподіл газу не є ані новим, ані додатковим платежем", - повідомили в "Нафтогазі".

Корисні поради юриста

Юрист в газовій сфері Олег Бакулін вважає, що рішення про спонтанне переведення десяти мільйонів споживачів до "Нафтогазу України" було незаконним. А юридично правильно за травень 2022 року "Нафтогазу" не платити, бо ця компанія не замовляла транспортування газу для побутових споживачів у цьому місяці.

"Оператор ГТС" з невідомих поки підстав, в порушення кодексу газотранспортної системи хотів завдати матеріальної шкоди 10 мільйонам побутових споживачів. Споживачі сплатили за травень 2022 року законно "газзбутам" (попереднім постачальникам – УНІАН), а завдяки "Оператору ГТС" мають тепер незаконно сплачувати "Нафтогазу України", - вважає експерт.

В компанії "Оператор ГТС" повідомили, що прийняли рішення про переведення споживачів із запізненням, бо виконували накази Міністерства енергетики, а також на прохання держкомпанії "Нафтогаз України".

Бакулін вважає, що Міненерго не має повноважень приймати такі накази, а "Оператор ГТС" - їх виконувати.

"Якщо газзбути не будуть повертати гроші споживачам, на що мають право, то споживачі можуть їх стягнути з "Оператора ГТС", - вважає юрист Бакулін.

Таким чином, газові компанії почали перекладати один на одного відповідальність за дивні несвоєчасні та незрозумілі рішення та провал в комунікаціях із населенням.

Постраждали від цього, звичайно, споживачі, які заплатили не тим компаніям і тепер мають очікувати повернення грошей. Та окрім того, більшості споживачів потрібно буде довго чухати потилицю, як зареєструватися в особистому кабінеті нового постачальника та навчитися платити за новими реквізитами.

Варто нагадати, що взимку 2020 року, коли українцям без пояснень почали надсилати дві платіжки за газ, що спричинило масове обурення громадян, у відставку був відправлений уряд молодих реформаторів Олексія Гончарука.

В нинішній ситуації масштаб шкоди не менший. Очевидно, що українцям, особливо літнім людям, багато з яких є далекі від новітніх технологій, ще довго потрібно буде звикати до змін і повертати свої гроші.

Залишається сподіватись на совість українських газовиків, які не будуть штучно затягувати та чинити перепони у поверненні переплачених грошей. І почнуть пояснювати людям, навіщо заварили весь цей клопіт.

Ганна Бредіхіна