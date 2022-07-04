З травня понад 8 млн користувачів газу у 15 областях України переведені в обслуговування "Нафтогазу".

Споживачі можуть повернути кошти, які помилково були сплачені попередньому постачальнику газу.

Про це повідомляється на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда", створеного НАК "Нафтогаз України" спільно з активістами.

Зазначається, що до організації почали масово надходити скарги, що споживачі "сплатити не тому постачальнику". Адже, як з'ясувалося, з 1 травня переважній більшості українців "блакитне паливо" постачав "Нафтогаз України". Проте попередні газзбути все одно прислали платіжки за травень, які багато людей уже встигли сплатити.

"На жаль, автоматично травневі платежі газзбути новій газопостачальній компанії "Нафтогаз України" не переадресовують", - йдеться в повідомленні.

Однак повернути переплату можна на свій банківський рахунок.

Спеціалісти "ГазПравди" пояснили, що для цього слід написати заяву попередньому постачальнику газу, прикріпивши копії кількох документів:

✔️ копію паспорта та ІПН власника особового рахунку (1, 2 сторінки та реєстрація),

✔️ довідку з реквізитами карткового рахунку з банку,

✔️ копію квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата.

Усі копії документів мають бути завірені споживачем, а саме містити напис "згідно з оригіналом", дату та підпис.

"Надіслати заяву можна поштою на офіційну адресу старого постачальника. Також заяву можна надіслати електронним листом на офіційну електронну адресу, в такому випадку слід надсилати підписану фото копію заяви", - додали в консультаційному центрі.

Як повідомляв УНІАН, у червні Кабінет міністрів передав в управління НАК "Нафтогаз України" заарештовані 26 облгазів компанії Дмитра Фірташа.

Також з 1 травня понад 8 млн користувачів газу у 15 областях України переведені в обслуговування "Нафтогазу" через те, що місцеві газові клмпанії не можуть виконувати свої функції.

Таким чином, "Нафтогаз" зараз контролює понад 80% розподілу газу в країні, 98% постачання населенню і 100% постачання газу для теплокомуненерго.

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