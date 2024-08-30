Найбільші японські компанії отримали щонайменше 14 мільярдів доларів прибутку від своїх газових бізнесів у фінансовому році.

Прихильність Японії до газу принесла їй минулого року 14 мільярдів доларів прибутку, водночас закріпивши залежність від викопного палива. Це відбулось у той час, коли експерти закликають до швидшого переходу на відновлювані джерела енергії, йдеться у статті Bloomberg.

Зазначається, що кожні шість годин десь у світі з порту виходить партія скрапленого природного газу, контрольована японською компанією. Танкери перетинають земну кулю, прямуючи до трубопроводів енергозалежних країн.

"Ці танкери, на які припадає чверть усіх поставок СПГ – лише верхівка японської газової імперії, що дедалі більше домінує. За підтримки уряду корпоративна Японія пропонує повний пакет послуг для країн, які прагнуть замінити застарілі і майже не фінансовані вугільні електростанції на газові. Її інжинірингові фірми нададуть технології та деталі, комунальні служби – паливо, а банки – фінансування", – йдеться у статті.

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Вказано, що підтримка Японією газової промисловості сприяла швидкому розширенню ринку СПГ, який за останні півстоліття досягнув 250 мільярдів доларів США. А той час як США та інші експортери продовжують отримувати вигоду від цього зростання, Японія, маючи невеликі власні запаси газу, зробила себе незамінною на кожній ланці ланцюжка поставок: "Без Японії галузь просто не змогла б досягти того рівня, на якому вона зараз перебуває.Вони намагалися диверсифікувати свою діяльність на нові ринки та залучити нові ринки", – каже Пітер Коулман, який до 2021 року очолював найбільшого австралійського експортера ЗПГ Woodside Energy Group Ltd.

За підрахунками Bloomberg, найбільші японські компанії отримали щонайменше 14 мільярдів доларів прибутку від своїх газових бізнесів у фінансовому році, що закінчився в березні, що приблизно дорівнює сукупному прибутку найбільших виробників побутової електроніки в країні.

Як і інші прихильники природного газу, японські політичні та корпоративні лідери кажуть, що це паливо відіграє вирішальну роль у боротьбі зі зміною клімату. Воно може замінити вугілля, яке є більш брудним, в той час як відновлювані джерела енергії все ще розширюються. Але екологи попереджають, що існують довгострокові наслідки. Нові супутникові спостереження показують, що газова промисловість виробляє набагато більше метану, ніж повідомляється, і може становити більшу безпосередню загрозу для клімату, ніж вугілля.

Ці аргументи здебільшого ігноруються. На минулорічній кліматичній конференції ООН уряди країн світу, по суті, підтримали газ, визнавши роль неназваних "перехідних видів палива".

"Японські компанії глибоко вкорінилися в газовому ланцюжку, надаючи вплив на кожному рівні. Неможливо переоцінити критичну роль японського уряду та корпоративних лідерів у глобальній експансії газу та СПГ", – підкреслила Міа Ватанабе, учасник кампанії в правозахисній групі Oil Change International.

Роль Фукусіми

Нинішній ентузіазм Японії щодо ЗПГ пов'язаний з катастрофою на АЕС Фукусіма 2011 року, яка зупинила 54 ядерні реактори. Не маючи інших внутрішніх джерел енергії, японські комунальні підприємства поспіхом підписали десятирічні контракти на постачання СГ та інвестували в об'єкти від США до Австралії.

Енергетична безпека чи експортний потяг

Виборцям вдома Японія продала свою програму з міркувань енергетичної безпеки. Щоб забезпечити достатні обсяги поставок, місцеві компанії підписують довгострокові контракти на певний обсяг. Коли Росія вторглася в Україну, рекордно високі світові ціни на газ, здавалося, підтвердили цю стратегію. Газу не вистачало для всіх, і деякі країни, особливо ті, що розвиваються, зіткнулися з нестачею. У той час як "Велика сімка" взяла на себе зобов’язання припинити інвестиції у викопне паливо, учасники переговорів з Японії та Німеччини лобіювали лазівку для газу.

А японські фірми збільшують свої інвестиції за кордоном. Jera Co., провідний виробник електроенергії в країні, придбала частку в останньому проекті СПГ в Австралії на 1,4 мільярда доларів. Також було підписано угоди про постачання з майбутнім заводом у США для поставок, які, ймовірно, будуть продані до Європи. Mitsui & Co. придбала газове родовище, яке живитиме В’єтнам, сланцевий проект у США та отримала частку в новому експортному заводі СПГ в ОАЕ.

В даний час Японія використовує близько двох третин СПГ, який вона купує, а третину, що залишилася, перепродає за кордон.

Торгівля СПГ у світі

Європа ніяк не може позбутися залежності від російського скрапленого природного газу. У липні Москва ледь не стала найбільшим постачальником для регіону після скорочення поставок зі США.

Раніше УНІАН писав, що Європа і Росія залишаються замкненими в напружених відносинах економічної залежності, зокрема британські фірми допомагають підтримувати постачання російського скрапленого природного газу (СПГ) до Європи.

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