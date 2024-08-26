Зазначається, що танкери застосовують низку "обманних методів судноплавства".

Танкер, пов'язаний із підсанкційним російським "Арктик СПГ 2", помічений під час перевантаження свого вантажу на інше судно. Така ситуація свідчить про те, що Москві вдається продовжувати експорт всупереч санкціям.

Видання Reuters пише, що судно Pioneer здійснило перевантаження на танкер New Energy під прапором Палау, що належить ОАЕ і керований Індією, на північ від Суецького каналу.

Перевантаження з судна на судно зазвичай дає змогу перевантажувати СПГ з дорогих танкерів льодового класу на дешевші газовози, але також може використовуватися для ускладнення відстеження вантажів. Хоча деякі країни, зокрема Індія, продовжують купувати російські енергоносії, незважаючи на західні санкції, вони остерігаються афішувати цей факт, щоб уникнути дипломатичної напруженості.

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Зазначається, що Pioneer і Asya Energy увійшли в російські води наприкінці липня і застосували низку "обманних методів судноплавства", таких як відключення автоматичної ідентифікаційної системи. У повідомленні йдеться, що Pioneer завантажувала ЗПГ із заводу "Арктик ЗПГ 2" з 1 по 3 серпня.

За даними Держдепартаменту США, судно Asya Energy також було зафіксоване на комерційних супутникових знімках під час завантаження СПГ із терміналу "Ранкове" на заводі "Арктик СПГ 2" у період із 9 до 11 серпня.

Тіньовий флот РФ для експорту СПГ - останні новини

РФ продовжує використовувати "тіньовий флот" для транспортування скрапленого природного газу. До санкційного газового об'єкта причалювало судно Pioneer без страховика, з фейковим місцезнаходженням, що належить маловідомій індійській компанії.

Пізніше стало відомо, що другий танкер зі скрапленим природним газом пришвартувався до експортного терміналу на півночі Росії.

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