Британських оператори і страховики забезпечують постачання скрапленого природного газу танкерами.

Європа і Росія залишаються замкненими в напружених відносинах економічної залежності, зокрема британські фірми допомагають підтримувати постачання російського скрапленого природного газу (СПГ) до Європи. Про це йдеться у статті Sky News.

Зазначається, що маловідома компанія Seapeak із Глазго стала співучасником війни Володимира Путіна проти України. Їй належить танкер Yakov Gakkel – один з найсучасніших у світі танкерів для перевезення зрідженого природного газу (ЗПГ), який має незвичайний козир у рукаві. LNG-танкери – це надзвичайні кораблі, внутрішні конструкції яких настільки продумані, що вони здатні зберігати величезні обсяги природного газу при температурі близько -163°C.

Транспортування СПГ танкерами

За словами журналістів, Yakov Gakkel може робити те, чого не може більшість інших СПГ-танкерів. Він може ламати кригу, що дає йому змогу подорожувати до Полярного кола і назад навіть взимку. Саме цим він і займається, доставляючи величезні обсяги газу з російського Сибіру до Європи. Це частково пояснює, чому в Європі ніколи не закінчувався газ, навіть після вторгнення РФ в Україну.

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У той час, коли обсяги російського трубопровідного газу, що надходить до Європи, різко скоротилися, кількість поставок російського ЗПГ зросла до рекордних рівнів.

Європа все ще залежить від російського газу

У статті також наголошується, що наразі Європа все ще залежить від Росії у постачанні близько 15% газу, дедалі більша частка якого надходить морськими шляхами на танкерах, як Yakov Gakkel. Минулого місяця Росія обігнала США і стала другим найбільшим постачальником газу на континент. Це ще один доказ того, що обсяги ЗПГ, які перевозяться кораблями через Північне море, Ірландське море та Ла-Манш, постійно збільшуються. Ця залежність коштувала недешево: Європа заплатила Росії за ЗПГ з 2022 року близько 10 млрд євро.

Європейські лідери заборонили Росії використовувати свої порти для "перевалки" СПГ – проміжний пункт на шляху до інших пунктів призначення. Однак на ці перевалки припадає максимум чверть російського газу, що надходить танкерами до Європи. Переважна більшість потрапляє до Бельгії, Франції та Іспанії.

Yakov Gakkel і флотилія танкерів зі скрапленим газом продовжують плавати між Сибіром і різними портами Європи – Зебрюгге, Дюнкерк, Монтуар і Більбао – забезпечуючи континент російськими вуглеводнями, без яких він досі не може жити, пише автор.

Роль британських фірм у транспортуванні російського газу

Журналісти підкреслюють, що Yakov Gakkel – важливий гвинтик у фінансовій машині, що допомагає фінансувати російський режим. Однак він частково належить і управляється британською компанією. Seapeak володіє і управляє флотом танкерів для перевезення скрапленого природного газу по всьому світу, зокрема Yakov Gakkel та 4 іншими криголами для перевезення ЗПГ, які курсують сибірським маршрутом. Те, що британська компанія може сприяти цій прибутковій для Росії торгівлі, може здивувати, але в цьому немає нічого протизаконного: просто режим санкцій проти Росії виявився не таким досконалим.

Seapeak – не єдина британська компанія, яка допомагає підтримувати потік російського газу. Хоча британським страховикам заборонено захищати нафтові танкери, що перевозять російську нафту, аналогічних санкцій щодо російських кораблів для перевезення СПГ не існує. Зрештою, багато з цих танкерів застраховані британськими компаніями, що працюють в "квадратній милі". Ще один криголамний танкер "Володимир Русанов" застрахований у британському P&I Club, який також страхує низку інших перевізників СПГ

У "Британському клубі", який стежить за дотриманням усіх санкційних норм щодо російських енергетичних вантажів, до прикладу заявили журналістам, що пряме перевезення СПГ з Ямалу до Зебрюгге та надання страхових послуг для такого перевезення наразі не підпадає під дію санкцій.

"Транспортування російського газу до Європи – його залежність від британських операторів і страховиків – це лише один невеликий приклад лазівок і упущень у санкційному режимі Великої Британії. Але хоча урядові міністри висловили занепокоєння щодо ефективності ширшого режиму санкцій, поки що мало що свідчить про те, що вони мають намір його посилити… Кораблі на кшталт Yakov Gakkel продовжують транспортувати мільярди кубометрів газу з газових родовищ Ямалу в Сибіру до Європи в обмін на мільярди євро. І ці та інші вуглеводневі доходи є одним з головних пояснень того, чому Росія здатна виробляти більше ракет і зброї, ніж українці", – пише Sky News.

Російський СПГ – останні новини

Раніше УНІАН писав, що Європа злізла з "газової голки" РФ, але з’явилась нова залежність. Залежність від СПГ створює потенційні проблеми для Європи в майбутньому, створюючи залежність від різних постачальників, наражаючи її на вкрай нестабільний ринок і потенційно затримуючи прогрес блоку на шляху до юридично обов'язкової мети – досягнення нульових викидів до 2050 року.

До того ж після нафти Росія може формувати тіньовий флот для газу. З’являється все більше доказів того, що Москва почала робити те саме щодо скрапленого природного газу.

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