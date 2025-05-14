Президент США завжди приділяв велику увагу нафті та домінуванню країни в енергетиці.

Президент США Дональд Трамп, схоже, розглядає зниження ціни на американську нафту до позначки між 40 і 50 доларами за барель. Його адміністрація виступає за збільшення внутрішнього виробництва.

"Трамп завжди приділяв велику увагу нафті та домінуванню США в енергетиці, написавши про це майже 900 разів", - цитує аналітиків Goldman Sachs Group Inc. видання Bloomberg.

За їхніми словами, він "імовірно віддає перевагу нафті марки WTI в діапазоні від 40 до 50 доларів за барель".

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Ціни на нафту - як на світовий еталонний сорт Brent, так і на американський аналог West Texas Intermediate, або WTI - часто підпадають під вплив численних коментарів президента в соціальних мережах, які можуть стосуватися всього - від політики ОПЕК і цін на бензин у США до санкцій проти країн, включно з Іраном. Його адміністрація виступає за збільшення внутрішнього виробництва, а також за те, щоб дешеві енергоносії сприяли зниженню інфляції.

"Американський лідер схильний закликати до зниження цін або святкувати їхнє падіння, коли ціна на WTI перевищує 50 доларів. Водночас президент Трамп закликає до підвищення цін, коли вони дуже низькі (WTI менше ніж 30 доларів), часто в контексті підтримки виробництва в США", - кажуть аналітики.

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту знизилися 13 травня після досягнення двотижневого максимуму на тлі паузи в торговельній війні між США і Китаєм після тимчасового зниження тарифів обома країнами. При цьому залишаються побоювання з приводу зростання поставок.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 22 центи, або 0,3%, до 64,74 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 18 центів, або на 0,3 %, до 61,77 долара.

При цьому також знижуються ціни і на російську нафту, що призвело до падіння доходів РФ від експорту сировини до дворічного мінімуму.

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