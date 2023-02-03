Урсула фон дер Ляєн зазначила, що в цьому проявляється та солідарність, яку Євросоюз хоче продемонструвати.

Європейський союз постачатиме Україні два гігавати електричної енергії, які необхідні країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу за підсумками саміту "Україна - ЄС" заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Спочатку Україна постачала електроенергію Європейському Союзу, зараз ситуація змінилася, і Україна потребує електроенергії. Тому ми будемо поставляти два гігавата електроенергії, які вам необхідні. Ми виступаємо єдиним енергетичним співтовариством і саме в цьому проявляється та солідарність, яку ми хочемо продемонструвати", - сказала вона.

Відео дня

Енергосистема України в умовах війни:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім АЕС, інші електростанції - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли існує найбільший дефіцит.

Вас також можуть зацікавити новини: