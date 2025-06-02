Попри заявлений курс на відмову від російського газу, блок збільшив його закупівлю у порівнянні з 2024 роком.

Росія у травні збільшила експорт газу до країн ЄС на 10% через газопровід "Турецький потік", повідомляє Reuters.

Журналісти нагадують, що після припинення транзиту російського "блакитного палива" через Україну Туреччина є єдиним транзитним маршрутом до Європи для РФ.

Розрахунки на основі даних європейської газотранспортної групи Entsog показали, що експорт російського газу через газопровід "Турецький потік" зріс до 46 млн кубометрів на добу в травні з 41,7 млн кубометрів на добу в квітні.

Відео дня

Водночас обсяг прокачки блакитного палива не дотягнув до травня 2024 року, склавши 47,2 млн кубометрів на добу.

Загалом, у січні-травні 2025 року експорт російського газу через "Турецький потік" склав близько 7,2 млрд кубометрів порівняно з 6,6 млрд кубометрів за аналогічний період минулого року.

Російський газовий монополіст, який не публікує власну щомісячну статистику з початку 2023 року, не відповів на запит про коментарі журналістів Reuters.

За даними "Газпрому" та підрахунками журналістів, у 2022 році Росія експортувала до Європи близько 63,8 млрд кубометрів газу різними маршрутами. У 2024 році цей показник впав на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів, але в 2024 році збільшився до близько 32 млрд кубометрів.

Для порівняння, у 2018-2019 роках експорт російського газу до Європи становив від 175 до 180 млрд кубометрів.

Санкції ЄС проти РФ - останні новини

Єврокомісія представила план відмови від російського газу. Для початку, пропонується, заборонити купувати газ за спотовими контрактами, на які припадає третина російського імпорту. Довгострокові угоди будуть поступово скасовані до кінця 2027 року.

Водночас, єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен констатує, що протягом 2024 року ЄС заплатив за російські енергоносії 23 мільярди євро, попри значне скорочення їхнього споживання, що перевищує розмір допомоги, яку отримала від блоку Україна.

Вас також можуть зацікавити новини: