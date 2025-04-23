Можливі варіанти дій викладуть у "дорожній карті".

Європейська комісія вивчає можливість законодавчо заборонити компаніям у ЄС підписувати нові контракти напостачання російського викопного палива.

Видання Reuters пише, що Єврокомісія також працює над юридичними варіантами, які дадуть змогу європейським компаніям розірвати наявні контракти на постачання газу з Росією без застосування штрафних санкцій.

Оскільки деякі держави-члени присягнулися заблокувати будь-які санкції ЄС щодо російського газу, Комісія натомість розглядає інші інструменти, які можуть прискорити припинення залежності Європи від російських енергоносіїв. Вона планує викласти можливі варіанти дій у "дорожній карті", яку представлять 6 травня.

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Комісія розглядає варіанти - можливо, включно з торговельними заходами ЄС, - які можуть заборонити європейським компаніям укладати нові контракти на постачання російського палива, сказав один із чиновників. Заборона на укладення нових контрактів спрямована на те, щоб скоротити спотові закупівлі європейськими компаніями російського скрапленого природного газу (СПГ).

У Єврокомісії заявили, що будь-які заходи щодо обмеження імпорту російських енергоносіїв мають завдавати більшої шкоди Москві, ніж ЄС, і враховувати вплив на енергетичну безпеку Європи та ціни на паливо.

Постачання російського газу в Європу

Видання Financial Times писало, що Європейський Союз вивчає можливість розриву газових контрактів із Росією. Юристи шукають шлях, який дасть змогу блоку не виплачувати Москві великих штрафів.

Зі свого боку Reuters писало, що ЄС представить детальний план щодо відмови від російського газу і нафти. Блок зобов'язався відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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