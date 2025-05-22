Єврокомісія підтвердила плани відмовитися від російського газу до 2027 року.

Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен констатує, що протягом 2024 року ЄС заплатив за російські енергоносії 23 мільярди євро, попри значне скорочення їхнього споживання, що перевищує розмір допомоги, яку отримала від блоку Україна, повідомляє "Радіо Свобода".

"До 2022 року половина вугілля, яке ми імпортували до ЄС, було російським. Ми повністю припинили імпорт. Частка нафти знизилася з 27% до 3%. І, нарешті, щодо газу: з 45% нашого газу, що надходив з Росії 2022-го, до 13% сьогодні. Втім, торік ми все одно заплатили Росії 23 мільярди євро за імпорт енергоносіїв", – наголосив Йоргенсен під час дебатів у Європарламенті.

Посадовець підтвердив, що Єврокомісія планує поступово відмовитися від російського газу до 2027 року, а всіх інших джерел енергії – до 2030 року. Від держав-членів Єврокомісія очікує на національні плани щодо поступової відмови від російських енергоносіїв.

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"Рекомендуємо подати перші плани вже цього року, щоби відмова була безпечною й підготовленою. Крім того, ми посилимо контроль над нелегальною нафтою, що потрапляє на ринок через російський тіньовий флот", – наголосив чиновник.

Єврокомісар також заперечив можливість використання у майбутньому газопроводу "Північний потік" для транспортування російського газу.

"З огляду на цей важливий зсув у політиці, ми не бачимо жодного можливого сценарію для майбутнього використання "Північного потоку" для транспортування російської енергії до Європи", - підсумував він.

Слід зазначити, що витрати ЄС на закупівлю російського газу перевищують суму, яку він блоку отримала Україна минулого року. За даними Міністерства фінансів, у 2024 році Європейський Союз став найбільшим донором України, надавши 17,3 млрд доларів США у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Відмова ЄС від російського газу - останні новини

Єврокомісія представила план відмови від російського газу. На першому етапі планується заборонити купувати газ за спотовими контрактами, на які припадає третина російського імпорту. Довгострокові угоди будуть поступово скасовані до кінця 2027 року.

Водночас, юристи тривалий час шукають шлях розірвання газових контрактів без сплати компенсацій. Однією з пропозицій є запровадження нульової квоти на імпорт російського газу.

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