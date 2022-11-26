У ДТЕК заявляють, що ситуація надзвичайно складна, стабілізаційні графіки наразі не діють.

У ДТЕК "Київські електромережі" заявили, що продовжують застосовувати екстрені відключення у столиці, але обіцяють, що з 26 листопада вони триватимуть не більше 5 годин.

Як повідомляється на сторінці компанії у Facebook, стабілізаційні графіки наразі в місті не діють. Нині ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною.

"Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя жителів Києва. Тому з 26 листопада ДТЕК "Київські електромережі" буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта становила не більше 5 годин", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У ДТЕК зазначають, що такий режим буде діяти поки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії, та ситуація в енергосистемі не стабілізується.

"Якщо у вашому будинку протягом періоду після атаки РФ з 23 листопада і до сьогодні 26 листопада не з’явилось світло, або із 26 листопада світло буде відсутнє більше 5 годин – прохання повідомляти ДТЕК "Київські електромережі"", - наголошують у компанії.

Відключення світла

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія знову здійснила масовану атаку по Україні. Рашисти били по житлових будинках та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанціям у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні. Через ворожі атаки регіони залишились без світла, води, тепла, зв’язку.

26 листопада у ДТЕК повідомили, що дефіцит електроенергії в Україні становить 25%, тому продовжує діяти режим обмеження на її споживання.

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