Поки що ліміти не дозволяють виконувати графіки погодинних відключень у столиці.

Станом на вечір 25 листопада Київ забезпечений електроенергією лише на 30% від потреби споживачів.

Гендиректор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко в ефірі телемарафону заявив, що наразі ліміти не дозволяють виконувати графіки погодинних відключень.

"Нам вистачає потужності лише на 30% потреб мешканців міста. Зараз ми по черзі включаємо будинки на 3-4 години… Іншими словами, у киян буде 4 години світло, 8 годин - ні", - пояснив він.

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За оцінками Фоменка, у понеділок, 28 листопада Україна зможе повернутись до попередніх графіків.

"Генерація продовжує нарощувати потужність, тому велика ймовірність, що ліміти збільшуватимуться і ми поступово вийдемо на графіки обмежень, які діяли до останньої атаки. Орієнтовано, десь у понеділок", - підсумував гендиректор.

Удари по енергетичній інфраструктурі України

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку об’єктах критичної інфраструктури в кількох областях України. ППО знищило 51 з близько 70 крилатих ракет.

Через масштабну атаку у столиці та всій Україні сталися аварійні відключення електроенергії. Також українці залишилися без тепло- і водопостачання.

Станом на 8:30 ранку 50% житлового фонду Києва працює в режимі аварійного відключення електроенергії.

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