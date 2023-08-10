У разі проблем з живленням головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе 4-й енергоблок.

Вночі 10 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ. В "Енергоатомі" попереджають – відключення резервної лінії загрожує втратою атомною електростанцією будь-якого зовнішнього живлення

"У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання)", – зазначають в компанії.

Керівник "Енергоатома" Тарас Ткач зазначив, що в разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції".

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"В цьому випадку необхідно терміново "розхолидити" його за умов відсутності охолоджуючих насосів", – зазначає Ткач.

В НАЕК наголошують, що такий режим важкий для реакторної установки, його тривале використання може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.

Загрози на ЗАЕС - останні новини

Наразі Запорізька АЕС в окупованому Енергодарі не працює. Всі її енергоблоки перебувають в стані холодного зупину, 4-й – в стані гарячого зупину.

В українському уряді наголошують, що попри те, що зараз Запорізька АЕС не працює, небезпека є, станція під управлінням окупантів створює загрози.

Російські окупанти замінували територію АЕС, про що неодноразово повідомляла українська влада і що зрештою підтвердили експерти МАГАТЕ. 23 липня експерти виявили протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції. Ще дві міни виявили 3 серпня. Переконатися в тому, чи заміновані дахи енергоблоків, фахівці не можуть. Окупанти приховують те, що відбувається на дахах енергоблоків ЗАЕС.

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