Після цього станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Вночі окупована росіянами Запорізька атомна станція втратила живлення з основної високовольтної лінії та перейшла на єдину резервну. Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" в Телеграм-каналі.

"Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція 4 липня о 01:21 втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі, напругою 750 кВ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яка була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена - ще чотири місяці тому.

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ЗАЕС - Росія готується до ядерного теракту

За даними директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, з 1 липня Запорізька АЕС була підключена до резервної лінії електропередач напругою 330 кВ, вперше за 4 місяці з моменту її пошкодження.

Під час війни ЗАЕС сім разів втрачала енергопостачання за межами майданчика, що змушувало її тимчасово використовувати аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії.

Протягом останнього місяця ситуація з безпекою на АЕС різко загострилася. Українська влада допускає, що Росія здатна спричинити ядерну катастрофу. За даними ГУР, це може статися у разі неминучої деокупації Запорізької області.

На думку експерта Геннадія Рябцева, росіяни на ЗАЕС здатні підірвати високовольтні лінії електропередачі.

ЗСУ можуть звільнити Запорізьку АЕС військовим шляхом. За словами британського експерта Шонна Белла, основні ядерні реактори добре захищені і "навряд чи будуть пошкоджені звичайними військовими діями".

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