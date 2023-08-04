Експерти агентства так і не отримали доступ до дахів інших енергоблоків.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не помітили мін або вибухівки на дахах реакторних блоків №3 і 4, а також у турбінних залах Запорізької АЕС.

Як повідомляє прес-служба агентства, після неодноразових запитів працівники МАГАТЕ отримали доступ лише до дахів двох реакторних блоків, а також могли чітко бачити дахи турбінних залів.

При цьому, наголошується, що команда агентства не отримала дозвіл відвідати дахи інших чотирьох блоків ЗАЕС і продовжує просити росіян надати доступ.

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Що відбувається на ЗАЕС

За словами міністра енергетики Германа Галущенко, те, що зараз Запорізька АЕС не працює, не означає, що небезпека відсутня: в активній зоні та у сховищах все ще є ядерний матеріал.

23 липня експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції.

Раніше голова "Енергоатому" Перо Котін заявляв, що окупанти продовжують мінувати, як важливе так і неважливе для роботи станції обладнання. На дахах деяких енергоблоків були розміщені кулеметні гнізда.

У червні 2023 року українська розвідка повідомила, що російські окупанти замінували охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції.

Українська влада попереджала, що РФ може влаштувати провокацію на станції. За даними ЗСУ, загарбники розмістили на даху двох енергоблоків схожі на вибухові пристрої предмети.

3 серпня 2023 року експерти МАГАТЕ на шляху до Запорізької АЕС натрапили на міни.

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