За словами Гроссі, проблеми с електропостачанням створюють ненадійну ситуацію з ядерною безпекою на майданчику.

Запорізька АЕС була підключена до резервної лінії електропередач напругою 330 кВ, вперше за 4 місяці з моменту її пошкодження. Про це йдеться у заяві директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

Він заявив, що Запорізьку атомну електростанцію було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після її втрати. Але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час триваючого військового конфлікту та не є стабільною.

Підключення ЗАЕС до єдиної лінії електропередач напругою 330 кіловольт (кВ), що залишилася, – із шести таких резервних ліній – було розірвано 1 березня через пошкодження на іншому березі річки Дніпро та відновлено ввечері 1 липня.

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"Повторне підключення лінії 330 кВ є важливим, оскільки протягом останніх кількох місяців ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку конфлікту в лютому 2022 року в ньому було чотири лінії 750 кВ", - сказав Гроссі у своїй заяві.

Зараз лінія 330 кВ знаходиться під напругою і зберігається як резервна та готова до живлення ЗАЕС, якщо лінія 750 кВ стане недоступною або пошкоджена.

Гроссі зазначив, що під час війни ЗАЕС наразі сім разів втрачала енергопостачання за межами майданчика, що змушувало її тимчасово використовувати аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії.

"Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", - сказав генеральний директор МАГАТЕ.

Ситуація на ЗАЕС - деталі

30 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що до 5 липня працівники "Росатому" і їхні поплічники серед українців, які підписали контракти з окупантами, отримали вказівку покинути ЗАЕС.

Голова розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія з технічного боку підготувала все для інсценування техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що МАГАТЕ має бути готовим перевірити Запорізьку АЕС на предмет дистанційних вибухових пристроїв перед відновленням повного українського контролю над станцією.

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