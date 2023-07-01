Росія потенційним підривом Запорізької АЕС хоче перекласти відповідальність, що вона цього не робила.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має бути готовим перевірити Запорізьку АЕС на предмет дистанційних вибухових пристроїв перед відновленням повного українського контролю над станцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Є серйозна загроза, тому що Росія технічно готова до того, щоби спровокувати локальний вибух на станції, який може призвести до викиду небезпечних речовин у повітря", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українська влада чітко доводить інформацію про цю загрозу до міжнародних партнерів, аби усі розуміли, чому Росія це робить.

"Тому що треба знайти логіку, окрім того, що вони терористи - є ще й логіка у цих діях. Для того, щоб партнери зрозуміли, яка буде реакція України, і тиснули політично на Росію, аби вона навіть не думала про таке", - заявив Зеленський.

Президент додав, що для росіян "сьогодні важливо після слабкості на полі бою, яку вони продемонстрували впродовж року, зупиняти нас тими чи іншими неочікуваними терористичними актами як підрив Каховської дамби, так і можливий локальний підрив і потім викид (на Запорізькій АЕС)".

Зеленський зазначає, що Росія імовірним підривом АЕС хоче перекласти відповідальність. "Росія хоче показати, що війна небезпечна для світу, і щоб спровокувати це так, що це зробили не вони", - додав глава держави.

"Це буде дуже складно, щоби у це хтось повірив. Але тим не менше, для інформаційного простору, щоби люди боялися цього, для того, щоби потім партнери, особливо ті, які є скептиками - щоб вони почали політично зупиняти Україну і зупиняти контрнаступальні дії", - наголосив Зеленський.

Президент сказав, що Україна детально говорила, що станція повинна перейти під повний контроль української влади.

"Дуже важливо, щоб у момент переходу - навіть цей момент дуже небезпечний - щоби МАГАТЕ, яка є посередником і може залучати інших партнерів і інші держави (є держави, які не проти до залучення до цього процесу) - у момент переходу контролю від Росії до України дуже важливо, щоби все було перевірено, тому що може бути дистанційне замінування", - наголосив Зеленський.

Водночас, президент України закликає світову спільноту посилити тиск на Росію, аби не допустити реалізації російськими терористами потенційного сценарію радіаційної катастрофи на Запорізькій АЕС.

"Увага світу і кожної країни, кожного лідера та конкретний відчутний тиск на Росію - усе це комплекс дуже потрібних речей, щоб не допустити радіаційних інцидентів на Запорізькій атомній електростанції", - сказав Зеленський.

У цьому зв'язку президент сказав, що треба починати роботу над 12 пакетом санкцій Європейського Союзу. "Україна дійсно не розуміє, чому досі не запроваджені санкції проти компанії "Росатом" і її керівників, бо представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і піддають ризику нашу загальну безпеку", - відзначив Зеленський.

Загроза теракту на ЗАЕС - що відомо

До 5 липня працівники "Росатому" і їхні поплічники серед українців, які підписали контракти з окупантами, мають покинути Запорізьку атомну електростанцію.

Президент Зеленський, посилаючись на дані розвідки, заявив, що Росія підготувала все для теракту на ЗАЕС, а очільник ГУР Буданов зауважив, що ситуація на ЗАЕС є дуже серйозною, оскільки РФ замінувала станцію.

Водночас в "Енергоатомі" заявляють, що Україна дізнається про можливу аварію на ЗАЕС через декілька годин після події, оскільки через росіян не має прямого доступу до радіаційного контролю.

Вас також можуть зацікавити новини: