США уважно стежать за ситуацією довкола Запорізької АЕС.

У Сполучених Штатах Америки оцінили ймовірність підриву російськими окупантами Запорізької АЕС. Попри розміщення на території окупованої станції вибухівки, на даному етапі загрозу теракту у Штатах не вважають "неминучою".

Як повідомляє "Укрінформ", таку заяву зробив на брифінгу у Вашингтоні представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. "Я не вдаватимуся в конкретні розвіддані – я б сказав, що ми дуже уважно стежимо за цим, бачимо ці повідомлення", – заявив він.

Водночас Кірбі зауважив, що американська сторона має можливість відстежувати рівень радіації навколо атомної електростанції.

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"Ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою, але ми стежимо дуже, дуже уважно", – резюмував представник Білого дому.

Загроза підриву ЗАЕС

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій АЕС. План цього злочину вже повністю готовий і затверджений. За його словами, загарбники розмістили вибухівку біля 4 з 6 енергоблоків тимчасово окупованої станції.

Раніше про те, що РФ готується до теракту на Запорізькій АЕС попереджав президент України Володимир Зеленський. Він наголошував, що ворог використовує станцію як елемент у своїй агресії та прикриває обʼєктом обстріли сусідніх міст.

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