До аварії на ЗАЕС, зокрема, може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

Біля 4 з 6 енергоблоків Запорізької АЕС російські окупанти розмістили техніку з вибухівкою. Росія завершила підготовку до теракту, констатує українська розвідка.

В інтерв'ю британським ЗМІ начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів, пише прес-служба розвідки.

До аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції. "План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби", - сказав Буданов.

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Керівник ГУР МО України нагадав про мінування російськими військами ставка-охолоджувача ЗАЕС, а також повідомив про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки біля 4 із 6 енергоблоків станції. "Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз", - підкреслив Буданов.

Росія може вчинити теракт, якщо зазнає поразки на лівому березі Дніпра. Створення зони ядерного лиха росія розглядає як запобіжник подальшого просування ЗСУ, пояснив Буданов.

Водночас, за його оцінкою, існує ризик, що РФ може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як "превентивний захід", аби зупинити контрнаступ ЗСУ та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

Запорізька АЕС - Росія готує теракт

Українське військово-політичне керівництво вважає цілком реальним сценарій, за якого Росія підірве окуповану нею Запорізьку АЕС. Так уже сталося і з греблею Каховського водосховище, яку окупанти попередньо замінували і підірвали, щоби не допустити просування ЗСУ на півдні.

За даними ГУР, росіяни замінували Запорізьку атомну електростанцію і, найстрашніше, було заміновано ставок-охолоджувач. Хоча МАГАТЕ й "не побачило" мінування у ставку-охолоджувачі, проте вказало на мінування Росією інших ділянок ЗАЕС, зокрема за периметром і в деяких місцях всередині.

Понад те, за поки не підтвердженою інформацією в. о. голови Держатомрегулювання Олега Корикова, замінованими є водоскидні споруди, які з'єднують ставок-охолоджувач Запорізької АЕС і висохле Каховське водосховище. У разі підриву цих водостічних споруд не буде водних ресурсів в обсязі 48 млн кубометрів, щоб забезпечити охолодження опроміненого ядерного палива, яке знаходиться в реакторах і в басейнах витримки ЗАЕС.

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