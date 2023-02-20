Оцінка аналітиків показує збільшення російського ядерного експорту за останній рік.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Захід запровадив санкції щодо агресора, однак ці санкції не стосувалися атомної галузі РФ.

Як повідомляє Bloomberg посилаючись на Лондонський Королівський інститут об'єднаних озброєнь (RUSI), атомна галузь агресора заробляє великі гроші завдяки клієнтам у Європі.

Згідно зі звітом, експорт енергоносіїв є одним з найважливіших джерел доходу Кремля, і захід не зміг обмежити його санкціями у всіх секторах. Оцінка аналітиків показує збільшення російського ядерного експорту за останній рік. Автори відзначають, що дані є не повними, так як з моменту нападу на Україну Росія закрила інформацію про свій експорт.

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На думку авторів, Російський "Росатом" міг заробити на експорті у 2022 році на 20 відсотків більше, ніж у до вторгнення в Україну.

10-й пакет санкцій

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ.

Країни ЄС просили ввести нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в області ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

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