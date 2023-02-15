Новими обмежувальними заходами передбачається введення заборони на експорт до Росії критичних технологій та промислових товарів на суму понад 11 млрд євро.

Європейська комісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти Російської Федерації, включаючи санкції проти іранських організацій.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час відеозвернення, оприлюдненого на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.

"Сьогодні ми посилюємо тиск завдяки десятому пакету санкцій", - заявила фон дер Ляєн.

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За її словами, по-перше, Єврокомісія пропонує ввести нові заборони на експорт до Росії з ЄС критичних технологій та промислових товарів на суму понад 11 млрд євро.

Зокрема, як сказала фон дер Ляєн, з метою досягнення максимального впливу на російську економіку пропонується цілеспрямовано ввести обмеження на багато видів промислових товарів, потрібних Росії, і унеможливити їх отримання через треті країни.

"Такі життєво важливі товари як електроніка, спеціалізовані автомобілі, деталі для машин, запасні частини для вантажівок, двигуни для реактивних літаків", - заявила президент ЄК.

Крім того, пропонується ввести обмеження на товари в галузі будівництва, які можуть передаватися російським військовим.

По-друге, Єврокомісія пропонує ще більше обмежити експорт товарів подвійного призначення і передових технологічних товарів.

"Ми пропонуємо (експортний) контроль для 47 електронних компонентів, які можуть використовуватися в російських системах озброєння, зокрема, в дронах, ракетах і вертольотах, а також в специфічних матеріалах і тепловізійних камерах", - повідомила фон дер Ляєн.

Вона заявила, що за допомогою цих заходів буде заборонений продаж в Росію всіх товарів, які були виявлені в озброєннях, що застосовувалися на полі бою у війні проти України.

"І ми подбаємо, щоб вони (росіяни) не змогли знайти інших шляхів для їх отримання", - підкреслила фон дер Ляєн.

При цьому, як сказала президент ЄК, Євросоюз вперше розширить санкційний список, пов'язаний із забороною передачі Росії товарів подвійного призначення, за рахунок фізичних осіб з третьої країни, а саме з Ірану.

"Революційна гвардія Ірану (Корпус вартових ісламської революції – УНІАН) надає Росії дрони Shahed для нападів на цивільну інфраструктуру в Україні. Через це ми додаємо сім іранських організацій до нашого (санкційного) режиму, пов'язаного з товарами подвійного призначення", - підкреслила фон дер Ляєн.

Вона сказала, що проти цих іранських структур вводиться повна заборона на відправку компонентів в Росію.

"Ми готові вводити санкції проти ще більшої кількості іранських компаній і компаній з інших країн, які надають чутливі технології Росії", - сказала вона.

Як сказала фон дер Ляєн, ці заходи мають стати міцним стримуючим фактором для інших компаній і міжнародних трейдерів.

Крім того, президент ЄК зазначила, що президент РФ Володимир Путін веде війну в публічному просторі за допомогою "армії пропагандистів" і дезінформаційних мереж.

"Вони поширюють токсичну брехню для поляризації наших суспільств. Тому ми пропонуємо внести в санкційні списки путінських пропагандистів, а також додаткові політичні фігури і військових командирів", - сказала вона.

Президент ЄК підкреслила, що Євросоюз ввів найжорсткіші санкції в історії.

"Ми маємо переконатися, що їх суворо дотримуються. Тому в нашому десятому пакеті вводяться нові заходи для запобігання обходу (санкцій)", - сказала фон дер Ляєн.

Зокрема, пропонується відстежувати дії олігархів, які намагаються приховувати активи або продавати їх, щоб уникнути санкцій.

"Разом з країнами-членами ми почнемо нагляд за усіма замороженими активами російського Центрального банку в Європейському Союзі. Ми маємо знати, де вони розміщені і яка їхня вартість", - сказала президент ЄК.

Вона наголосила, що це має велике значення в питанні можливого використання російських державних активів для фінансування відновлення в Україні.

"Я закликаю держави-члени швидко затвердити цей новий пакет санкцій. Наша мета, разом з партнерами з "групи семи" - застосувати подальші суттєві санкції до 24 лютого, рівно через рік після того, як Путін розпочав свою імперіалістичну війну", - підкреслила фон дер Ляєн.

10-й пакет санкцій

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС ввів проти країни-агресора дев'ять пакетів санкцій.

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Робота над десятим пакетом ведеться давно. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вони також мають намір ввести санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Росію у війні.

Деякі країни ЄС вже просили ввести нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в області ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

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