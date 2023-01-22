Санкції проти Білорусі можуть ввести раніше.

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter. За його словами, нові європейські санкції проти Білорусі можуть бути введені раніше 24 лютого.

"10-й пакет санкцій ЄС щодо Росії набуде чинності в першу річницю повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого. Санкції щодо Білорусі можуть бути введені ще раніше", - написав він.

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Журналіст зазначив, що перегляд цінової межі на нафту може відбутися на початку березня.

10 пакет санкцій проти Росії: деталі

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС запровадив проти країни-агресора дев'ять пакетів санкцій.

Нагадаємо, що на початку грудня Рада Євросоюзу прийняла рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель. 5 грудня набрали чинності нафтові санкції Євросоюзу.

У січні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вони хочуть ввести санкції також проти Білорусі та Ірану.

Як пише Reuters, Польща і Литва намагаються домогтися застосування санкцій проти російського ядерного сектору. Дипломати кажуть, що зараз в ЄС все важче домогтися необхідної одностайності для введення додаткових санкцій.

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