Вони, серед іншого, будуть спрямовані на фінансові установи агресора.

США планують запровадили нові санкції проти оборонного та енергетичного секторів Російської Федерації через війну в Україні.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на джерела. За словами співбесідників, нові обмеження будуть також спрямовані на фінансові установи РФ та кількох людей.

Зазначається, що США хочуть зосередитися на тому, як запобігти ухиленню РФ від санкцій та їх обходу. Крім того, хочуть знайти можливість переривання підтримки, яку Росія отримує від третіх країн. Ради нацбезпеки США не надала коментарів щодо цієї інформації.

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Водночас ЄС може зобов'язати банки та інші структури повідомляти про російські активи, які перебувають під санкціями. Також новий пакет ЄС включатиме обмеження проти іранських компаній, які, як вважається, постачають РФ безпілотники та інші військові товари.

Санкції проти Росії

Через повномасштабне вторгнення в Україну проти РФ ввели санкції низка країн. Зокрема, ЄС ввів проти країни-агресора дев'ять пакетів санкцій. До річниці нападу на Україну Євросоюз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії.

Експерти бачать значний вплив санкцій на російську економіку. Майже через рік після вторгнення її бюджет "просів" одразу за кількома показниками: дохід від експорту впав в 4 рази, дефіцит бюджету б'є рекорди.

Раніше представник Мінфіну США відправився в "турне" такими країнами, як Оман, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина, щоб попередити їх про наслідки через обхід санкцій проти РФ.

Як пише Bloomberg, економіка агресора втратить 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року.

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