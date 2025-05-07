Заява є черговим пропагандистським маневром, бо Росія не має технічної спроможності самостійно експлуатувати ЗАЕС без українських ресурсів та фахівців, кажуть в РНБО України.

Окупанти заявили про підготовку до запуску Запорізької атомної електростанції та генерації електроенергії за нормами РФ. Про це зазначається у повідомленні Центру протидії дезінформації, який роз’яснив мету росіян.

Як інформують у ЦПД, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко під час свого візиту на окуповану територію Запорізької області побував на ЗАЕС та закликав персонал підготувати станцію до генерації за нормами Росії. Відомо також, що цього року станція планує отримати "російську ліцензію" на експлуатацію блоку №1.

"У такий спосіб РФ намагається створити картинку "поступової інтеграції" ЗАЕС у правове поле РФ. Але насправді зараз станція не виробляє електроенергію і Росія не має технічної спроможності самостійно експлуатувати її без українських ресурсів та фахівців. Подібні заяви є черговим пропагандистським маневром РФ. Москва прагне створити ілюзію де-факто юрисдикції над українським стратегічним об’єктом, аби посилити свої переговорні позиції", - пояснюють у Центрі протидії дезінформації.

Відео дня

Звертається увага, що росіяни планують також випустити пропагандистські відеосюжети з метою закріпити з-поміж світової спільноти думку, що ЗАЕС буцімто історично належить Росії, та перекласти на Україну провину за скоєння РФ воєнних злочинів.

Ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, російські війська захопили Запорізьку АЕС і місто-супутник Енергодар в березні 2022 року, тобто на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Після окупації російські сили мілітаризували об'єкт, розмістивши на його території військову техніку та особовий склад. Персонал станції зазнав тиску, а частину фахівців замінили фахівцями, завезеними з Росії. Зараз АЕС не працює.

Видання Washington Post зазначало, що ЗАЕС була одним із символів енергетичної, а отже й економічної незалежності України. Отже ця найбільша в Європі АЕС ймовірно стане одним із ключових каменів спотикання в мирних переговорах, оскільки Україна не може собі дозволити її перебування в руках росіян, а росіяни вже оголосили окупований об'єкт своєю законною здобиччю.

За даними ЗМІ, США хотіли включити ЗАЕС в нову угоду про корисні копалини з Україною.

Згодом у Білому домі офіційно повідомили, що президент США Дональд Трамп запропонував Україні "американське володіння" атомними станціями, яке було б "найкращим захистом" для них.

Президент України Володимир Зеленський пізніше повідомив, що говорив з американським лідером Дональдом Трампом про лише одну українську АЕС – Запорізьку, яка нині у тимчасовій російській окупації. За словами Зеленського, з Трампом обговорювали можливість відновлення роботи Запорізької АЕС. Український президент наголосив, що всі атомні електростанції належать державі Україна, зокрема, і Запорізька АЕС.

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