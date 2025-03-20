Жодного тиску з боку Трампа під час розмови не було, сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з американським лідером Дональдом Трампом вони говорили виключно про Запорізьку атомну електростанцію. Таку заяву він зробив під час відеоконференції з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

Зокрема, у президента України запитали, чи він підтримує ідею передачі українських АЕС у власність США, а також, чи президент США Дональд Трамп добивається від України поступок, аби отримати мирну угоду. Зеленський наголосив, що жодного тиску під час розмови з Трампом не було.

"Хочу бути дуже відвертим: сьогодні ніякого тиску я не відчував з боку президента Трампа", – сказав Зеленський.

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Говорячи про ситуацію довкола атомних станцій, Зеленський акцентував, що сторони говорили не про мережу станцій, а ту, яка зараз перебуває під окупацією (ЗАЕС, – ред.)

"Дійсно, було питання щодо атомної станції. Питання було не про ніяку мережу атомних станцій. Питання стосувалося виключно станції, яка сьогодні знаходиться під тимчасовою окупацією, і вона, як ви знаєте, в небезпеці через те, що Росія там панує зі зброєю, і станція не працює через те, що Росія абсолютно незаконно її утримує, і її окупувала. І питання, чи спроможні ми спроможні ми відновити цю станцію, ми про це проговорили. На мою думку, я сказав, що тільки станція, цього недостатньо, бо там має бути відповідна інфраструктура, і повинне бути водозабезпечення, і також – технічний персонал", – наголосив Зеленський.

Він додав, може знадобитися дуже багато кроків, щоби за півтора, два, два з половиною роки станція почала приносити гроші і електрику для людей:

"Президент запитав: "А якщо буде розуміння, що Америка це може відновити?" Я йому сказав: так, якщо можна буде модернізувати, вкладати гроші тощо. Ми готові це обговорювати з вами. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії".

Глава держави додав, що з американським лідером говорив і про проведення зустрічі, про обміни людей, про дуже складне питання повернення дітей. За словами Зеленського, поки що ніхто не має чіткого бачення, як повернути усіх дітей.

"Щодо припинення вогню – ми повинні дуже швидко прийти до припинення вогню. Я попросив, що це має бути через особисті кроки, сильні кроки Америки до Російської Федерації. Так, але ми почнемо з того, що пропонується [припинення ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – УНІАН]. Я вважаю, що це дуже непогано і позитивно", – відзначив Зеленський.

Також президент України заперечив твердження російського диктатора Путіна про те, що з боку Росії нібито у бік України "щось поки що не летить":

"У нас сьогодні зараз біля 107 "шахедів" у небі. Але я розумію, що поки ми не домовимось, поки не буде відповідного документу щодо навіть частково припинення вогню, я думаю, що усе буде летіти".

При цьому, як сподівається глава держави, найближчими днями відбудеться зустріч у Саудівській Аравії, і "ми зможемо домовитися".

Президент України додав, що з Трампом відбулася достатньо довга і тривала розмова.

"Чесно кажучи, якщо б не було запланованих інших справ, я думаю, що розмова була б іще довшою. Я вважаю, що вона була предметна. За останній час, напевно, найпредметніша і позитивна. Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили про наші наступні кроки, вимоги щодо часткового припинення вогню", – сказав Зеленський.

Розмова Трампа і Зеленського: українські АЕС

19 березня відбулася розмова між президентом України Володимиром Зеленським та лідером США Дональдом Трампом. Під час розмови обговорили, зокрема, ситуацію в атомній енергетиці України.

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що Трамп запропонував Україні "американське володіння" атомними станціями, яке було б "найкращим захистом" для них. Прессекретарка Керолайн Левітт сказала, що в планах Вашингтона залишається і угода по корисних копалинах, проте "США сконцентровані тепер на мирному врегулюванні".

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