Ворог вже понад тиждень не дає можливість відновити живлення станції з резервної лінії.

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вже понад тиждень отримує живлення, необхідне для виконання основних функцій ядерної безпеки, лише з однієї лінії електропередач, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

В агенції нагадали, що резервна лінія ЗАЕС напругою 330 кіловольт була відключена 7 травня. Таким чином, станція повністю залежить від єдиної діючої лінії напругою 750 кіловольт.

Зазначається, що пошкодження сталося на підконтрольній Україні території, але відновити живлення ЗАЕС з резервної лінії наразі неможливо через активні бойові дії.

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В МАГАТЕ нагадали, що шість реакторів ЗАЕС зупинено з середини 2022 року, але вони все ще потребують зовнішнього живлення для охолодження палива та мінімізації ризику аварії. До повномасштабного вторгнення станція мала доступ до десяти ліній електропередач, що забезпечувало надійне зовнішнє живлення.

"Протягом війни зовнішнє енергопостачання було головною ахіллесовою п’ятою ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Ситуація, на жаль, у цьому плані не покращилася", – констатував Гроссі.

Повідомляється, що команда МАГАТЕ чула військову активність щодня протягом останнього тижня, зокрема і вибухи на різних відстанях від ЗАЕС, а у вівторок, 13 травня, вранці експерти чули стрілянину та, ймовірно, дрон.

Запорізька АЕС - останні новини

7 травня внаслідок ворожого обстрілу тимчасово окупована Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередач.

В свою чергу Центр протидії дезінформації заявив про плани російських окупантів готувати до запуску ЗАЕС для постачання електроенергії до РФ.

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