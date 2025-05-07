Внаслідок атаки залишилась лише одна лінія живлення ЗАЕС, повідомили у міністерстві.

Внаслідок ворожого обстрілу тимчасово окупована Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, які з'єднують її із об’єднаною енергосистемою України, повідомили в Міністерстві енергетики.

Зазначається, що одна з ліній живлення ЗАЕС знеструмлена внаслідок атаки.

"Наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки", - наголосили у Міненерго.

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Як додали у міністерстві, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС.

Наголошується, що деокупація станції - це запорука безпечного її функціонування.

З початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Окупація Запорізької АЕС: актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, окупанти заявили про підготовку Запорізької атомної електростанції до генерації електроенергії за нормами РФ. Також цього року станція планує отримати "російську ліцензію" на експлуатацію блоку №1.

У Центрі протидії дезінформації РНБО відреагували на ці дії керівництва РФ щодо української ЗАЕС, зазначивши, що у такий спосіб РФ намагається створити картинку "поступової інтеграції" ЗАЕС у правове поле РФ.

Водночас зверталась увага, що зараз станція не виробляє електроенергію, і Росія не має технічної спроможності самостійно експлуатувати її без українських ресурсів та фахівців. Тому подібні заяви є черговим пропагандистським маневром РФ. Москва прагне створити ілюзію де-факто юрисдикції над українським стратегічним об’єктом, аби посилити свої переговорні позиції, заявили у ЦПД.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС і місто-супутник Енергодар в березні 2022 року, тобто на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після окупації росіяни мілітаризували об'єкт.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп обговорили можливість відновлення роботи Запорізької АЕС.

У Білому домі заявляли, що президент США Дональд Трамп запропонував Україні "американське володіння" атомними станціями, яке було б "найкращим захистом" для них.

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