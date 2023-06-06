Окупанти фактично знищили і Каховську ГЕС та Каховське водосховище.

Причиною підриву Каховської ГЕС російськими окупантами могла стати паніка перед українським контрнаступом.

Про це заявив військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши при цьому, що зараз Сили оборони проводять розвідку боєм по декільком напрямках у Запорізькій області, через що ворог міг вирішити, що в найближчий захисники України можуть форсувати Дніпро.

"Дійсно, це могло якось спричинити хаотизацію в російському командуванні, і вони вирішили діяти по лівому берегу Дніпра, щоб убезпечити себе від вірогідності форсування Дніпра Силами оборони України та відкриття ще одного напрямку наступальних дій. Я не виключаю, що це саме через паніку, нерозуміння ситуації чи через хаос, який відбувається у їхньому командуванні та на місцях, був наданий наказ вчинити цей терористичний акт", - сказав він.

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Коваленко вказав на те, що важко якось оцінювати дії росіян, адже останнім часом вони ведуть себе неадекватно, а підрив ГЕС не матиме масштабного впливу тактичного чи стратегічного рівня в зоні бойових дій.

"Саме як екоцид, як геноцид населення, яке проживає на правому та лівому березі, безумовно, це буде вплив на роки вперед. При цьому правобережна частина Херсонщини матиме менші наслідки, ніж лівобережна, яку зараз тимчасово контролюють російські окупанти, тобто вони навмисно зробили гірше тій території, на якій знаходяться їхні підрозділи, тому що вона в низині", - сказав він.

Підрив Каховської ГЕС

Війська РФ підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Окупанти фактично знищили і Каховську ГЕС та Каховське водосховище.

В "Укргідроенерго" заявили, що підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню.

Через те, що підірвано дамбу, посилюється загроза катастрофи на ЗАЕС. Ворог мінує Каховську ГЕС

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