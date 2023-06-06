Через те, що підірвано дамбу, посилюється загроза катастрофи на ЗАЕС, зазначили в українській розвідці.

Підрив Каховської дамби росіянами є ознакою того, що режим російського диктатора Володимира Путіна панікує.

Ворог, здійснивши такий теракт, також намагається ускладнити дії українськиї воїнів, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. "Цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил безпеки та оборони. Він стане вагомим доказом на міжнародному трибуналі, який безсумнівно очікує на кожного причетного до здійснення воєнних злочинів на території України", - зазначили у ГУР.

У розвідці додали, що через підрив Каховської дамби посилюється загроза катастрофи на Запорізькій АЕС, оскільки наповнюваність прудів-охолоджувачів залежить від того, який рівень води у Дніпрі.

У розвідці повідомляли про те, що ворог мінує Каховську ГЕС. Зокрема, у квітні 2022 року супротивники додатково замінували опори та шлюзи, а на самій греблі поставили тентовані вантажівки, в яких була вибухівка.

Підрив Каховської дамби - наслідки, про які варто знати

Вранці 6 червня стало відомо, що вночі російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. В "Укргідроенерго" повідомили, що ГЕС не підлягає відновленню, а Каховське водосховище буде "спрацьовано" упродовж найближчих чотирьох днів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що унаслідок підриву дамби є загроза затоплення до 80 населених пунктів. В Україні готуються до евакуації населення з територій, який загрожує підтоплення.

В Офісі Генерального прокурора України повідомили, що за фактом підриву греблі ворогом розпочато провадження за ст. 441 (екоцид) та ч. 1 та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

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