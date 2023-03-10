У Харкові все ще багато абонентів відключено, у місті проблеми зі зв’язком.

Президент Володимир Зеленський прокоментував відновлення енергосистеми України та інших мереж після ракетної атаки російських окупантів 9 березня.

"Увесь день отримую доповіді про відновлення наших енергооб'єктів і мереж після російського терористичного нальоту. Харків – усе ще багато абонентів відключено, у місті проблеми зі зв’язком. Вдалося дати електрику на критичну інфраструктуру, всі служби працюють, щоб поновити енергопостачання споживачам", - повідомив він, відзначивши героїчні зусилля енергетиків та ремонтних бригад.

У Харківській області, за словами глави держави, станом на вечір більшості споживачів постачання електрики поновлено.

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"Досі непросто в Житомирі: хоча систему загалом збалансували, усе ж можуть бути відключення. Енергетики працюють. Запоріжжя – робиться все, щоб захистити людей та енергосистему міста. Київ – тепломережі відновлюються", - сказав Зеленський.

Президент подякував всім, хто залучений до цих робіт.

Ракетна атака РФ: подробиці

9 березня російські військові вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака тривала понад 6 годин.

За даними Генштабу ЗСУ, ворожі війська здійснили запуски 95 ракет різного базування, серед них – 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал", 20 крилатих ракет морського базування "Калібр". 34 крилаті ракети було знищено нашими захисниками. Також ворог використав для удару вісім БпЛА типу "Шахед-136", половину яких було збито.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ.

У Житомирській та Харківській областях ситуація з енергопостачанням була найскладнішою.