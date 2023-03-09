Президент подякував Повітряним силам за все, що вони роблять задля захисту українського неба.

Президент Володимир Зеленський поінформував про наслідки сьогоднішнього масованого удару російських окупантів по українській інфраструктурі.

"Провів сьогодні кілька нарад щодо наслідків масованого удару по нашій інфраструктурі. Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. Російські ракети сьогодні забрали життя шести українців. Мої співчуття родинам. Відновлювальні роботи на енергообʼєктах тривають увесь день. Найскладніше – Харків, Житомирщина. Непросто в Одесі, у Дніпропетровській області, у Києві, у Запоріжжі", - заявив глава держави у вечірньому відеозверненні.

За його словами, ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада – усі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми.

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"Я дякую всім, хто працює заради цього. Ми вже показали, на що здатна Україна. І хоч би скільки Росія робила підлостей, наша держава й народ все одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства Росії в цьому не допоможуть", - сказав президент.

Також він подякував Повітряним силам за все, що вони роблять задля захисту українського неба.

"Я хочу подякувати сьогодні всім воїнам наших Повітряних сил. Особливо – 138-й Дніпровській, 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, які відзначились у захисті від цього російського нальоту. Дякую вам, воїни! Дякую й усім у світі, хто усвідомлює, наскільки важливо дати повний захист українському небу. Всім, хто готовий нам допомагати в гарантуванні нормального життя людей", - наголосив Зеленський.

Атака РФ на Україну 9 березня - деталі

Вночі сьогодні, 9 березня, російські війська вкотре завдали масованої атаки по Україні. Атака тривала понад 6 годин. Ворог здійснив пуски ракет різного базування, серед них шість крилатих ракет Х-47 "Кинджал", а також ударні дрони "Shahed-136/131".

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ.

Зокрема у столиці пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, частина киян залишились без опалення.

У Житомирській та Харківській областях ситуація з енергопостачанням лишається найскладнішою.