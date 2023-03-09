Президент Володимир Зеленський поінформував про наслідки сьогоднішнього масованого удару російських окупантів по українській інфраструктурі.
"Провів сьогодні кілька нарад щодо наслідків масованого удару по нашій інфраструктурі. Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. Російські ракети сьогодні забрали життя шести українців. Мої співчуття родинам. Відновлювальні роботи на енергообʼєктах тривають увесь день. Найскладніше – Харків, Житомирщина. Непросто в Одесі, у Дніпропетровській області, у Києві, у Запоріжжі", - заявив глава держави у вечірньому відеозверненні.
За його словами, ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада – усі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми.
"Я дякую всім, хто працює заради цього. Ми вже показали, на що здатна Україна. І хоч би скільки Росія робила підлостей, наша держава й народ все одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства Росії в цьому не допоможуть", - сказав президент.
Також він подякував Повітряним силам за все, що вони роблять задля захисту українського неба.
"Я хочу подякувати сьогодні всім воїнам наших Повітряних сил. Особливо – 138-й Дніпровській, 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, які відзначились у захисті від цього російського нальоту. Дякую вам, воїни! Дякую й усім у світі, хто усвідомлює, наскільки важливо дати повний захист українському небу. Всім, хто готовий нам допомагати в гарантуванні нормального життя людей", - наголосив Зеленський.
Атака РФ на Україну 9 березня - деталі
Вночі сьогодні, 9 березня, російські війська вкотре завдали масованої атаки по Україні. Атака тривала понад 6 годин. Ворог здійснив пуски ракет різного базування, серед них шість крилатих ракет Х-47 "Кинджал", а також ударні дрони "Shahed-136/131".
Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ.
Зокрема у столиці пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, частина киян залишились без опалення.
У Житомирській та Харківській областях ситуація з енергопостачанням лишається найскладнішою.