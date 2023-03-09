На Житомирщині відсьогодні будуть діяти погодинні графіки відключення електроенергії.

У Житомирській та Харківській областях ситуація з енергопостачанням лишається найскладнішою.

"Станом на 19:00 найскладніша ситуація на Харківщині та Житомирщині. На Житомирщині вдень вдалося відновити живлення критичної інфраструктури, тривають ремонтні роботи в магістральній та в розподільчих мережах. На спільній нараді за участю голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, керівництва Житомирської обласної військової адміністрації на чолі з Віталієм Бунечко, мера Житомира Сергія Сухомлина та керівництва АТ "Житомиробленерго" Олексія Шекети було розроблено план усунення наслідків руйнувань та аварії в області, напрацьовані резервні схеми заживлення споживачів", - йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

Втім, як зазначили в компанії, ситуація з енергоживленням в області все ще хитка, оскільки ворожі обстріли пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх трьох терористичних атак на об’єкти "Укренерго" в Житомирській області.

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"Всього за результатами чотирьох масованих атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні було 6 влучань ракет та 3 БПЛА. Зважаючи на складність отриманих пошкоджень в цьому регіоні, було визначено комплекс ремонтних робіт, які можуть тривати до двох тижнів. Водночас ми будемо робити все можливе, щоб скоротити цей термін. Для забезпечення живлення в області впроваджується графік планових відключень, які застосовуватиме оператор системи розподілу АТ "Житомиробленерго". Наші фахівці працюють над відновленням енергопостачання Харківщини. Зараз заживлена критична інфраструктура (тепло- та водопостачання), опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів. Очікуємо, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні стабілізуємо", - мовиться у повідомленні.

У Житомирській області відсьогодні будуть діяти погодинні графіки відключення електроенергії. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Повідомляємо, що відсьогодні діють графіки погодинних відключень. Розподіл відключень відбуватиметься за секторами: червоний колір – вірогідність відключення становить 75-100% у вказаний період часу; жовтий колір – вірогідність відключення – 25-50%; білий колір – електроенергія гарантована за умови відсутності аварійних відключень або планових робіт", - зазначив він.

Також в "Укренерго" поінформували, що на Одещині запроваджені планові графіки відключень.

Ракетна атака РФ - ситуація зі світлом

В ніч на 9 березня російські окупанти здійснили черговий масований удар по Україні. За інформацією головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного, із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" Сили оборони знищили 34 крилаті ракети, а також чотири БпЛА "Shahed-136/131". Також вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Після нічної масованої атаки ворога застосовано обмеження постачання електроенергії у Житомирській, Харківській та Одеській областях.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Росії не вдалося досягти своєї мети й "погасити" енергосистему України.