Відновити 100% енергосистеми до рівня, на якому вона була до початку російських атак, зараз неможливо.

Президент Володимир Зеленський заявив про збільшення обсягів генерації електрики, але зауважив, що відновити 100% енергосистеми України зараз неможливо.

Як він зауважив у своєму вечірньому відеозверненні, питання енергетики постійно на порядку денному як на Ставці верховного головнокомандувача, так і на урядовому рівні.

"Енергетика – це постійний наш пункт порядку денного і на Ставці, і на урядовому рівні. Провів ще нараду щодо стабілізації енергосистеми й захисту наших електростанцій. Постійно збільшуємо генерацію та постачання електрики – майже щодня додаємо ще обсягу. Але варто не забувати – і не забувати всім, – що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час", – зазначив він.

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Саме тому в більшості міст і районів зберігаються графіки відключень, підкреслив глава держави. За його інформацією, станом на вечір 7 грудня найбільше відключень у Києві та області, на Львівщині, в Житомирській області, на Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині та в Закарпатті.

Зеленський висловив подяку енергетикам, ремонтникам, бізнесу, працівникам комунальних підприємств і місцевій владі, які роблять усе можливе, щоб полегшити становище для людей.

При цьому президент нагадав, що сьогодні відзначається День місцевого самоврядування.

"Це свято всіх, хто працює з людьми безпосередньо і від кого залежить майже все в громадах. Як і в будь-якій владі, у місцевому самоврядуванні є різні люди, різних особистих якостей і поглядів. І сьогодні я дякую всім тим із цих людей, хто на своєму рівні справді захищає свої громади. Кому можуть довіритись і до кого приходять по допомогу. Хто справді опікується обороною – у межах своєї відповідальності – і хто готує все, щоб його чи її громада могла легше пройти цю зиму", – сказав Зеленський.

Ситуація в енергосистемі України

У середу, 7 грудня, генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко заявив, що мешканці лівого берега Києва забезпечені світлом лише 30% від потреб. Це повʼязано з тим, що ремонт одного із комунальних об'єктів генерації столиці досі триває.

Раніше також повідомлялося про те, що турецька компанія Karpowership зможе через Румунію постачати електроенергію Україні. Генеральна директорка компанії Зейнеп Харезі наголосила, що переговорний процес стосовно цього питання вже почався.

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