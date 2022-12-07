У Києві також трапляється багато локальних аварій.

Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко заявив, що мешканці лівого берега Києва забезпечені світлом лише 30% від потреб.

Як він написав на своїй сторінці у Facebook, це повʼязано з тим, що ремонт одного із комунальних об'єктів генерації столиці досі триває.

"Окремо згадаю лівобережний Київ. Тут побутові клієнти отримують лише до 30% від потреб, тому що до сих пір ведеться ремонт одного із комунальних об'єктів генерації. Водночас мережі від інших джерел генерації перевантажені і не можуть передати достатньо енергії на лівобережні райони. На жаль, поки терміни відновлення нам не відомі", – пояснив він.

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За словами Коваленка, станом на 7 грудня можливе максимальне споживання у Києві зросло на 7%, порівняно з днем раніше. Зараз забезпечується орієнтовно 70% потреб житлових будинків. Проте все одно поки що в столиці діють екстрені відключення електроенергії.

Він додав, що в Києві також трапляється багато локальних аварій, на що є три причини. По-перше, не спрацьовує автоматика.

"Автоматика у частині трансформаторних підстанцій може видати помилку під час включення певної черги, в результаті чого мешканці далі знаходяться без світла, і їх потрібно підключати їх вручну. Ситуацію погіршує погода", – наголосив Коваленко.

Крім того, зростає кількість інших аварій, оскільки система не розрахована на таку велику кількість увімкнень та вимкнень. Коваленко також зауважив, що одразу після тривалих відключень споживання в рази зростає, що також є причиною нових аварій.

З огляду на те, що дві з цих причин повʼязані зі споживанням світла, Коваленко закликав киян "дуже відповідально ставитися до своїх звичок використання електроенергії".

Ситуація з електроенергією в Україні

Після масованого удару Росії по Україні 5 грудня в багатьох регіонах знову погіршилася ситуація з електроенергією.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що енергетична система залишилася цілісною і контрольованою. Водночас станом на вечір 6 грудня дефіцит потужності в енергосистемі становив 19% від прогнозного споживання.

7 грудня 2022 року генеральна директорка турецької компанії Karpowership Зейнеп Харезі виступила з заявою про те, що її компанія зможе через Румунію постачати електроенергію Україні. За її словами, переговорний процес стосовно цього питання вже почався.

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